Estudante de direito é preso por tráfico de drogas no Rio

Um estudante de direito foi preso em flagrante acusado de tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Ele administrava três sítios com plantação de maconha do tipo skunk, com três mil pés da droga, em Marica, na região metropolitana do Rio. Segundo a rádio BandNews, o jovem também revendia a dogra na capital do estado e em Niterói.

Felipe Coutinho Vaz, de 31 anos vai responder por tráfico de drogas. Skunk é um tipo de maconha com maior poder alucinógeno.

Segundo a Polícia, as plantas eram cultivadas numa espécie de galpão com estufas, além de equipamentos de ventilação, de controle de temperatura e iluminação. Cada quilo da droga era vendido a R$ 30 mil, e cada colheita, rendia entre três e cinco quilos.