Estudante de enfermagem conquista o título de Garota BCS do Calabar

A estudante de enfermagem Lorena Lopes de Oliveira, 20 anos, foi a vencedora do concurso que elegeu a Garota da Base Comunitária de Segurança (BCS) do Calabar e Alto das Pombas, realizado nesta sexta-feira (4). Ela disputou o título com outras 13 jovens de 16 a 22 anos. Essa é a etapa seletiva. No total, estão sendo escolhidas 19 candidatas de cada BCS de Salvador para disputar o título principal em dezembro.

A noite tão esperada aconteceu no Sol Barra Hotel, na Barra, e deixou as candidatas nervosas. Esbanjando beleza, charme e simpatia, Lorena conquistou os jurados e acabou levando o título. O segundo lugar ficou com Geslaine Silva, 17, e o terceiro teve empate, mas Janaína Gonçalves, 17, levou a melhor.

Lorena disse estar emocionada (Foto: Gabriela Cruz/ Divulgação)

Segundo os organizadores do evento, os critérios de escolha foram beleza, desenvoltura e simpatia, mas a causa é maior. O objetivo é promover de maneira lúdica a interação entre Policiais Militares e os moradores da comunidade, dando visibilidade à região, alén de valorizar as participantes e o bairro.

O corpo de juradas é composto por jornalistas, formadoras de opinião e empresárias do ramo da moda. Segundo a supervisora geral do concurso, a capitã da Polícia Militar Aline Muniz, essa é a 5ª edição do evento e a 4ª vez que a BCS do Calabar/ Alto das Pombas participa.

“Além do Garota BCS, voltado para meninas de 16 a 22 anos, temos outro desfile que é o Beleza Comunidade. Ele é para outras categorias: infantil, infanto-juvenil, LGBT, melhor idade e o masculino. Nesse são 31 inscritos, mas eles só desfilam, não disputam. A disputa será no Garota BCS, onde será escolhida uma vencedora”, afirmou.

O próximo passo a disputar o título Garota BCS Salvador (Foto: Gabriela Cruz/ Divulgação)

A inscrição foi feita na sede Base Comunitária durante uma campanha de divulgação nas redes sociais e rádios comunitárias. No ano passado, a vencedora do concurso, a segunda colocada e uma moradora idealizaram um curso de capacitação para as candidatas. O objetivo é treinar as jovens para a passarela. Ele acontece na Base, sempre aos sábados e é aberto para toda à comunidade.

Agora, Lorena segue para a última etapa: a disputa pelo título de Garota BCS de Salvador. Serão 19 candidatas desfilando pelo título que será entregue em dezembro. Além da faixa, a vencedora vai receber como prêmio cursos de língua e capacitação de instituições parceiras do evento, como faculdades e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).