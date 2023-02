Estudante de Salvador tira nota máxima na redação do Enem

O estudante baiano Erick Quadros, 22, alcançou a tão sonhada nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que serve como passaporte para universidades públicas e privadas, depois de um ano intenso de estudos no pré-vestibular. No momento em que conferiu o resultado, divulgado por volta da meia-noite desta quinta-feira (9), no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a reação de Erick, apesar do esforço, foi de surpresa.

"Eu fiquei muito surpreso, porque, apesar de ter trabalhado esse tema ao longo do ano na sala de aula, eu imaginei que teria nota acima de 900, mas nunca imaginei que seria 1000", afirma.

Dedicado aos estudos, o aluno nota mil passou o ano de 2022 conciliando o trabalho como professor de inglês e japonês com a rotina de estudos no curso pré-vestibular Bernoulli, em Salvador, onde chegou a fazer mais de 40 redações. Ele acredita que a prática constante foi seu grande diferencial, bem como a familiaridade com a temática.

O tema da redação do Enem foi ‘Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil’. Erick conta que se sentiu confortável para desenvolver seu texto em razão do conhecimento adquirido durante as aulas. “O tema foi muito discutido em sala de aula. Isso ajudou bastante”, reitera. Agora, depois de um longo período de foco, o jovem deseja que a próxima recompensa a ser conquistada seja a aprovação no curso de medicina da Universidade Federal da Bahia.

Professora de redação do curso Bernoulli, Mônica Melo celebra o sucesso do aluno no Enem sem vaidades. Direciona o mérito a Erick, que cumpriu a rotina de estudos com rigor. No planejamento de ensino da professora, Mônica aponta que o grande foco trabalhado foram as cinco competências avaliadas na redação do Enem. Para exercita-las junto aos alunos, foi feito o uso de métodos variados.

“Mostramos outros textos de anos anteriores e identificamos com os alunos as técnicas trazidas, repertórios ligados a filmes, séries, livros, estimulando o aluno a perceber que o mundo ao redor dele traz o conteúdo que ele pode colocar no texto. Também aguçamos o poder de crítica desse aluno. Trabalhamos isso com aulas expositivas, debates e levantamento de pontos de vista”, esclarece.

Assim como Erick, a professora vê na prática o segredo para obter a desejada nota mil. Com quatro aulas semanais, ela sempre pede no mínimo duas redações por semana aos seus alunos. “Quando mais treina, melhor ficamos naquilo que fazemos”, justifica.

Procurados para informar se houve outros alunos nota mil na Bahia, o Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza o Enem, não responderam à reportagem.

Na trave

O influenciador digital Kaique Brito, 18, chegou perto de atingir a nota mil depois de realizar a prova do Enem pela segunda vez. Com nota 980 na redação, o jovem quase caiu da cadeira ao conferir seu desempenho. Um dia antes da divulgação do resultado, ele sequer acreditava na possibilidade de obter uma nota maior que 860. Isso porque, durante o ano de 2022, Kaique só se lembra de ter estudado uma vez para o exame.

“Eu me inscrevi no Enem e só decidi fazer a prova no dia anterior. Eu cheguei a fazer uma redação no início do ano passado, mas que nem foi corrigida, e outra na semana da prova. Fui com meu conhecimento do ensino médio mesmo”, relata.

Com planos de ingressar no curso de Comunicação da Ufba, em 2021 o influenciador conseguiu 940 na redação, mas não se saiu tão bem nas outras áreas do conhecimento porque teve dificuldade em administrar o tempo de realização da prova. No último Enem, no entanto, Kaique ressalta que estava mais tranquilo. “Fiz a estratégia de ir direto ver o tema da redação e anotei as primeiras ideias que vieram. Depois fui intercalando entre a redação e as outras questões”, conta.

Outro estudante que bateu na trave ao alcançar a nota 980 na redação foi Ives Carvalho, 24, morador do município baiano de Barra do Choça, que fez sua sexta tentativa para obter aprovação no curso de medicina da Ufba. Mesmo trabalhando, o jovem reservava de seis a sete horas do seu dia para estudar online. Segundo ele, esse esforço foi essencial para que desenvolvesse uma boa redação, ainda que não tivesse familiaridade com o tema.

“Consegui levantar dois argumentos, que foram a falta de atenção da escola com a valorização das comunidades e povos tradicionais e também o hábito social brasileiro de não se importar com a cultura local. Citei o Zumbi dos Palmares, porque ele foi um quilombola muito conhecido na história, mas pouco reconhecido pelo corpo social, e também trouxe constatações de educadores, como Anísio Teixeira”, detalha.

Já o estudante Carlos Rachel, 21, realizou a prova do Enem duas vezes antes de conseguir 940 na redação. O resultado veio depois de muita abdicação, horas exaustivas de estudo e até abandono da faculdade particular de Direito por causa do alto custo. Agora, ele pretende aplicar a nota obtida no mesmo curso, mas na Ufba ou na Universidade do Estado da Bahia (Uneb). Outra opção também é o curso de Ciências Sociais, já que o jovem é engajado em questões sociais e teve facilidade com o tema da redação do Enem.

“Apontei nos meus argumentos como o Estado é negligente com os povos tradicionais e trouxe o argumento do costume do mau tratamento a essas pessoas desde o período da colonização”, lembra.

Saiba como usar a nota do Enem

O próximo passo para os candidatos que desejam ingressar no ensino superior é a inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023, do Ministério de Educação, que estará disponível entre 16 e 24 de fevereiro, por meio deste site. Através do Sisu, os estudantes poderão concorrer a vagas ofertadas por instituições públicas, que selecionam aqueles com melhor classificação, de acordo com a nota obtida na prova. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 28 de fevereiro.

É também a partir do dia 28 de fevereiro que alunos que tenham feito o Enem em 2022 e cursado o ensino médio em escola pública ou ter sido bolsista em uma instituição privada poderão fazer a inscrição no Programa Universidade Para Todos (ProUni), que oferece bolsas de ensino em instituições particulares de ensino superior para pessoas de baixa renda. As inscrições, feitas gratuitamente através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, vão até o dia 3 de março. O resultado da primeira chamada fica disponível no dia 7 de março.

Faculdades particulares, como a UniFacs, Unijorge, Estácio, UniFG e Ages também possibilitam que o aluno ingresse com a nota do Enem sem precisar fazer outra prova. Elas oferecem bolsas de até 100%, a depender da disponibilidade.

Ainda, é possível aplicar a nota do Enem para se candidatar a vagas em universidades portuguesas. Atualmente, 51 universidades de Portugal mantêm o convênio com o Brasil. Apenas estudantes brasileiros que não tenham vínculo familiar europeu podem tentar concorrer a uma vaga. Além das notas oficiais do Enem, o estudante deve apresentar o certificado e o histórico de conclusão do ensino médio com Apostila de Haia na inscrição. Em alguns casos, há universidades que exigem a equivalência do ensino médio brasileiro ao ensino secundário português.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo.