Estudante é agredido por PMs durante abordagem no oeste da Bahia

Policiais militares foram filmados ao agredir um estudante em Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, na noite da terça-feira (16).

A abordagem foi em frente à Escola Municipal São José. A Secretaria da Educação do município diz que três adolescentes que são alunos da Educação de Jovens Adultos (EJA) estavam saindo da aula quando foram abordados.

Não há informações sobre porque os PMs abordaram os jovens. A cena, filmada por uma testemunha, mostra os PMs agredindo um dos adolescentes, que chega a ficar caído no chão, enquanto leva chutes e murros.

Em nota, a PM diz que após tomar conhecimento do ocorrido, o comandante da 38ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) instaurou um processo para apurar as circunstâncias do fato.