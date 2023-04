Estudante é agredido por segurança em colégio estadual no bairro do Bonfim

Um adolescente de 17 anos foi agredido por um segurança no Colégio Estadual Alípio Franca, no bairro do Bonfim, em Salvador. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (31), quando o estudante tentava entrar na unidade de ensino e foi impedido.

Testemunhas filmaram a ação e expuseram nas redes sociais. No vídeo, é possível ver o segurança dando uma joelhada na barriga do garoto e tentando dar murros no rapaz, que foi retirado do local por outros funcionários. O aluno teve ferimentos na boca e nos braços.

Em nota, a Secretaria de Educação informou que determinou ao Grupo MAP, empresa responsável pelo funcionário terceirizado, o seu imediato afastamento do Colégio Estadual Alipio Franca, o que já ocorreu. A empresa afirmou que também já adotou as medidas cabíveis.

A pasta informou ainda que "repudia o ato de agressão" e disse que "acompanhará o caso junto à Secretaria de Segurança Pública".

"A SEC continuará atuando com ações educativas e assistência socioemocional aos educadores, estudantes e servidores, por meio do Programa de Atenção e Valorização da Saúde do Professor, que já assegurou todo apoio necessário ao estudante. As unidades escolares também desenvolvem, como parte do currículo, atividades pedagógicas de combate a todo tipo de violência e de fomento à cultura de paz", disse por meio de nota.

O caso foi registrado e, segundo a Polícia Civil, será apurado pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca). O jovem vai passar por exame de perícia e testemunhas serão ouvidas.