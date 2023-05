Estudante é atropelada por carro na Avenida Octávio Mangabeira

Uma estudante foi atropelada por um carro, na manhã desta quarta-feira (10), na Avenida Octávio Mangabeira, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Uma câmera de segurança da região flagrou o acidente.

Nas imagens, é possível ver a jovem acompanhada por um grupo de colegas que esperavam para atravessar a via. Ela então tentou cruzar a pista e acabou atingida pelo veículo. O caso ocorreu após o posto BR, no sentido Pituba. Não houve transtorno ao fluxo de veículos.

O atropelamento foi registrado na 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio), diz a Polícia Civil, em nota. "A motorista do veículo afirmou que andava no limite de velocidade, quando a vítima se separou do grupo de pessoas em que estava e passou na frente do carro, não sendo possível desviar. A criança foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à Unidade de Pronto Atendimento do Marback", completa. Não há detalhes sobre seu estado de saúde.

Das 7h desta terça-feira (10) até o momento, a Transalvador registrou 5 acidentes com 6 vítimas não-fatais na capital baiana.