Estudante é torturada por namorado após 'tomar cerveja sem permissão'

Uma estudante conta que foi agredida, torturada e mantida sob a mira de um revólver pelo namorado após ela tomar cerveja sem permissão dele. Moradora de Goiânia, Isabella Lacerda, 20, compartilhou o caso, ocorrido na última sexta-feira (9), nas redes sociais.

Tudo aconteceu durante o jogo do Brasil. Ela estava assistindo ao lado da família quando ligou, sem querer, para o namorado, Thiago Brandão Abreu, que viu que ela estava tomando uma cerveja.

Após o jogo, ele foi até a casa dela e pediu "explicações". Segundo Isabella, ao sair de casa, ela foi colocada dentro do veículo do namorado, que estava armado.

"Vivi mais de uma hora de tortura. Fui espancada com uma arma. Dá para ver no meu braço. Fui mordida, ele luxou minhas mãos. Os meus seios, o meu rosto, o meu cabelo, tudo [ficou marcado]", contou a jovem na publicação.

Isabella afirmou que, ao ser raptada pelo namorado, conseguiu enviar a localização em tempo real dela para a mãe, que conseguiu encontrá-la e retirá-la do veículo após mais de uma hora.

"Eu não fui morta porque minha mãe me salvou. A minha mãe me salvou desse monstro, dessa pessoa que dizia que me amava, que dizia cuidar de mim, dessa pessoa que foi capaz de me torturar durante uma hora com uma arma de fogo, dentro de um carro, me espancando e me batendo", conta.

A jovem foi hospitalizada e abriu um boletim de ocorrência.

À Polícia Civil, a jovem informou que Thiago é atirador esportivo, anda com arma de fogo frequentemente e comercializa munições.