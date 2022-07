Estudante morre durante show de Luísa Sonza no RS

Uma jovem de 27 anos morreu durante um show da cantora Luísa Sonza em Porto Alegre, no último dia 26. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga a morte de Alice Moraes.

De acordo com pessoas que estavam com a estudante de medicina veterinária, ela passou mal e foi atendida na ambulância que estava a serviço da produtora do evento.

Em entrevista ao "Bom Dia Rio Grande", Camila, amiga da jovem, contou que Alice começou a se sentir mal 30 minutos depois do início da apresentação e decidiu ir ao banheiro.

"Encontrei ela desacordada, sentada ao lado da ambulância numa cadeira branca deitada. Eu questionei para a enfermeira como ela tinha chegado ali e me mandado mensagem se estava desacordada, e a enfermeira relatou que ela própria escreveu a mensagem. Eles me falaram que encontraram ela desacordada no banheiro", disse a amiga.

A irmã de Alice disse ter questionado a profissional sobre a medicação e a checagem de sinais vitais da estudante. A enfermeira teria dito que não seria necessário. "[Ela afirmou] que eles não podiam dar medicação para ela por ela ter feito uma bariátrica, que a gente tinha que tirar ela dali", contou.

Depois da jovem apresentar uma coloração arroxeada, ela chamou atenção dos profissionais. Eles tentaram uma uma manobra de ressuscitação, mas já era tarde.

Amigos e familiares da estudante de veterinária relataram nas redes sociais a precariedade no atendimento médico e a ausência de condolências por parte da artista, de quem Alice era fã.

A irmã da minha amiga morreu no show da @luisasonza por falta de atendimento médico no local. Ela pode não ter controle sobre isso, mas ao menos poderia ter prestado condolências né, nenhum pêsames?... adoro a luisa mas ficar calada sobre isso é problemático — gab (@Gabzuski) July 20, 2022

No Twitter, Luísa se manifestou sobre o ocorrido, e disse que conversou com a família.

Só soube ontem de tudo que aconteceu e tô arrasada com isso. Minha preocupação antes foi falar com a família. Primeiro pedi p encontrar o número da mãe ou irmã p dps vir falar algo publicamente. Desejo muita força a família e espero que o caso seja apurado o mais rápido possível. — LUÍSA SONZA ???? (@luisasonza) July 21, 2022