Estudante sofre tentativa de assalto em estacionamento da UFBA

Uma aluna do doutorado em Farmácia da Universidade Federal da Bahia (Ufba) sofreu uma tentativa de assalto, na manhã desta quinta-feira (9), no Instituto de Ciências da Saúde, no Vale do Canela. A mulher chegava para mais um dia de aula quando foi abordada pelo criminoso ainda no estacionamento. O homem tentou roubar o veículo, e utilizou uma faca na abordagem.

Vítima e assaltante entraram em luta corporal, fato que chamou atenção da segurança e de pessoas que aguardavam por atendimento no local. O assaltante fugiu, levando apenas a chave do veículo.

“Eu fui abrir o porta-malas e quando fui fechar o assaltante já veio por trás. Arrancou a chave da minha mão. Eu entrei em luta corporal com ele e comecei a gritar. E ele fugiu pela parte externa. Ele estava com uma arma branca, uma faca”, contou a vítima à TV Bahia.

Uma testemunha informou que o assaltante estava no local desde o início da manhã. Ele estava aqui desde cedo. Com uma camisa social, calça jeans, um tênis. Só olhando, encarando todo mundo. Eu pensei que era paciente e iria fazer exame de sangue. Até que eu ouvi a pessoa gritando socorro, socorro. Ele estava aqui encarando as pessoas. Desde cedo estava sondando aqui”.

Em nota, a Ufba confirmou que prestou apoio à vítima e orientou que fizesse o registro da ocorrência.

Conforme consulta a Polícia Civil, nenhuma ocorrência foi registrada até o início da tarde de hoje. A Polícia Militar também informou não ter sido acionada pela instituição.