Estudante terão direito a meia passagem em ferry-boat e lanchas

Estudantes matriculados em instituições de nível técnico e superior em Salvador e moram em Itaparica e Vera Cruz poderão solicitar, a partir de segunda-feira (13), o benefício de meia passagem estudantil para o uso do ferry-boat e de lanchas. Agora, o estudante tem direito a pagar 50% do valor das tarifas.

Com isso, haverá a unificação da carteira de estudante da Agerba com o Ferry Card Estudante, e não será mais necessária a emissão dos dois cartões. Um mutirão para a emissão acontecerá até o dia 31 de março, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, no terminal de São Joaquim. Este cartão é recarregável, e desde que possua saldo, é usado como meio de pagamento.

Os contemplados que já tiverem a carteirinha Ferry Card Estudante não precisa emitir um novo cartão, somente revalidar o atual, sem pagamento de taxas. Aqueles que não possuírem o Ferry Card Estudante terão que solicitar a primeira via do documento, com pagamento de taxa de R$ 5,00.

Após o período do mutirão, a Agerba autorizou continuidade da emissão do benefício a qualquer tempo durante o semestre, mas sem prorrogação do seu prazo de validade. Até 31 de agosto o cartão de meia passagem poderá ser utilizado, e caso o estudante permaneça nesta condição no segundo semestre, poderá pedir renovação com a reapresentação dos documentos e comprovante de matrícula para o semestre 2023.2.

Verifique a documentação necessária para solicitar o benefício:

1. Original e cópias de RG, CPF

2. Comprovante de residência (somente água, energia, telefone e IPTU) que esteja no nome do responsável ou dos pais, ou através da comprovação de parentesco.

3. Comprovante de matrícula 2023.1

4. Aquisição de cartão (apenas novos cartões) R$ 5,00

5. Fotografia digital (que será feita na hora) – sem custos adicionais