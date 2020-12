Estudantes brasileiros conquistam medalhas de ouro em olimpíada de Astronomia

Cinco estudantes brasileiros fizeram bonito na 12ª Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA). Conquistaram quatro medalhas de ouro e uma de bronze que colocaram o país no ranking da nação mais premiada.

Neste ano, a OLAA foi realizada entre os dias 16 e 30 de novembro, em formato virtual, por causa da pandemia do novo coronavírus. “Foi um sucesso mais uma vez para a equipe brasileira, a mais premiada”, disse o coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), professor João Batista Canalle, após o resultado.

Os estudantes Beatriz Rodrigues de Freitas (Colégio Farias Brito - CE), Bismark Mesquita do Nascimento (EEM Gov. Adauto Bezerra - CE), Eduardo Henrique Camargo de Toledo (Oficina do Estudante - SP) e Vítor Eduardo Costa Santos (Colégio Leonardo da Vinci - SP) ficaram com a medalha de ouro, enquanto que Gustavo Sobreira Barroso (Colégio Antares - CE) ficou com a medalha de bronze. O Brasil sagrou-se campeão também com Vítor Eduardo Costa Santos, na melhor prova teórica individual, além da equipe de Bismark Mesquita do Nascimento, vencedora da melhor prova teórica de grupo.

A equipe brasileira foi liderada pelo professor Júlio Klafke, do Colégio Objetivo de São Paulo, e co-liderada pelo professor Eugênio Reis, do Observatório Nacional, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), com a ajuda dos professores João Batista Garcia Canalle, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), e Thiago Paulin, do Colégio Etapa, de São Paulo.

Dez países participaram da 12ª OLAA (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai), além de líderes e observadores de outras seis nações (Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, México e República Dominicana).





Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica

A competição foi composta por quatro provas, uma teórica individual, uma teórica de grupo multinacional, uma prova observacional e uma prova simulada de foguetes multinacional. Tais etapas foram realizadas com monitoria em tempo real dos participantes através das câmeras de celulares e computadores.

Fundada na capital do Uruguai, Montevidéu, a OLAA acontece desde 2009 e é coordenada por astrônomos de vários países.





*Com informações da Agência Brasil

Fonte: Educa Mais Brasil

