Estudantes da rede estadual representam a Bahia na Harvard Model United Nations, nos EUA

Quatro estudantes da rede estadual participarão, de 26 a 29 de janeiro, da Model United Nations (HarvardMUN), considerada a maior e mais prestigiada simulação da Organização das Nações Unidas (ONU), promovida pela Universidade de Harvard. O evento contará com mais de quatro mil participantes, de 50 países diferentes, escolhidos através de um rigoroso processo seletivo chamado Application. Durante a HarvardMUN, jovens líderes de todo o mundo vão discutir problemas globais em mais de 30 comitês.

Ana Caroline Oliveira dos Santos, 16, 2º ano do Colégio Estadual João Pessoa, de Itaquara; Gustavo de Jesus Souza Batista, 17, concluinte em 2022 do Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia, Salvador, e Ted Martins Paulo da Silva, 16, concluinte em 2022 do Colégio Estadual Professor Rocha Pita, em Aratuípe, já estão nos EUA. A viagem foi antecipada para participarem de outro evento, a Yale Model United Nations (YaleMUN) – conferência que visa debater questões globais complexas entre estudantes do Ensino Médio de todo o mundo. A YaleMUN, que aconteceu entre 19 e 22 de janeiro, foi criado por alunos da Yale University, terceira instituição privada americana de Ensino Superior mais antiga dos EUA, situada em New Haven.



Nesta terça-feira (24), Isac Costa Lima, 16, 3º ano do Centro Educacional Deocleciano Barbosa de Castro - Tempo Integral, em Jacobina; embarca para se juntar aos outros três estudantes, na HarvardMUN. “Milhares de jovens de todo o planeta participam dessa experiência multicultural. Como pretendo fazer graduação no exterior, essa experiência magnífica fortalecerá o meu currículo, aumentando as minhas chances de aceitação em uma universidade fora e até mesmo vai me capacitar para orientar outros estudantes de escola pública a participarem de espaços mais elitizados”, declarou o estudante.

A coordenadora de Políticas Públicas para Juventude em Processos Educacionais da SEC, Larissa Lima, que acompanha o grupo na viagem, disse que esta será uma experiência inesquecível e motivadora para os estudantes. Ela reforçou que os delegados aprovarão dezenas de resoluções de questões que vão desde segurança cibernética até sistemas globais de saúde. “Os estudantes participantes tiveram a oportunidade de aprender com os alunos de Yale, por meio de workshops interativos; de assistir a palestras instigantes ministradas por professores de Yale; e de visitar a Ivy League School (grupo de faculdades nos Estados Unidos reconhecidas mundialmente). Além disso, os delegados encontrarão futuros líderes mundiais por meio de conversas ponderadas”.

BaMUN – A Bahia, através da Secretaria da Educação do Estado (SEC), é o único Estado brasileiro que promove simulações da ONU para estudantes da rede pública, por meio da qual os alunos são selecionados para o evento internacional. Trata-se da Bahia Model United Nations (BaMUN), promovida em parceria com o Instituto DiploMUN. Sua última edição foi realizada em Salvador, em novembro passado, quando jovens de diversos municípios baianos tiveram a oportunidade de debater problemas globais, atuando como diplomatas.