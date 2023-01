Estudantes da Ucsal se reúnem com reitoria após ato de protesto

Em reunião nesta sexta-feira (27), alunos da Universidade Católica do Salvador (Ucsal), que protestaram contra um suposto sucateamento da tradicional instituição de ensino superior na última terça-feira (24), se reuniram com representantes da reitoria da universidade e discutiram questões como o choque de horários entre as disciplinas e o mínimo de disciplinas por semestre, estipulado inicialmente em seis. Segundo estudantes presentes no ato de protesto e na reunião com a reitoria, foi prometido pela Ucsal o retorno a obrigatoriedade mínima de 4 disciplinas por semestre.

"Eles buscaram resolver as questões que estavam causando problemas no sistema, também resolveram a questão da obrigatoriedade mínima de 6 disciplinas, trazendo um novo olhar sobre isso. Também resolveram as questões dos choques de horários das disciplinas que havia no sistema, pois buscaram entrar num diálogo ainda maior com os seus educadores, organizando melhor a grade de horários dos diversos cursos", contou o estudante Victor Gabriel Oliveira, de 24 anos.

A universidade ainda teria se retratado, alegando que houve um ruído na informação interna. Ainda, teria afirmado que buscará criar uma equipe para resolver as questões dos requerimentos que estavam sem resposta.

Em nota, a Ucsal reiterou que durante o diálogo algumas solicitações gerais foram tratadas e avaliadas, mas não deu detalhes sobre tais solicitações. Também afirmou que os casos específicos trazidos pelos estudantes receberão retorno com brevidade. Na ocasião, a reitoria ainda reforçou o convite para que mais estudantes se mobilizem e participem dos diálogos com os representantes da universidade.

Para os estudantes, a abertura para a conversa já tem trazido satisfação e calma aos ânimos. "Isso tem mostrado uma disposição da UCSAL em colaborar com os alunos, tendo em vista que todo esse movimento é justamente algo que nós estamos fazendo por nossas formações e não uma atitude para prejudicar a universidade", ressaltou Victor.