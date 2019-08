Estudantes da Ufba exibem curtas em Mostra de Filmes Universitários

Começa nesta terça-feira (13) a Mostra de Filmes Universitários da TVE, que leva para sua programação seis produções audiovisuais de estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Os curtas, transmitidos de terça a quinta, às 20h, são resultado uma parceria da universidade com Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB). No total foram 15 obras escolhidas.

Entre as temáticas abordadas pelos filmes, estão discussões com a homossexualidade, violência doméstica, redes sociais e meio ambiente. Além dos estudantes da capital contemplados com a exibição, alunos da Uesb, UFRB e da UFSB também foram selecionados.

Confira a lista dos curtas selecionados na mostra:

13/08 - Dek Tamarit

14/08 - A Caixa De 4 Cômodos

15/08 - Ode a Brecht

16/08 - Ê, na Mata

20/08 - Fluxo

21/08 - Contos de Yemanjá

22/08 - Próxima Parada: Suíça;

22/08 - Mangue Eugnam

23/08 - Ricochete; O caos, as Trevas e a Mulher.

27/08 - Verena;

27/08 - A Liberdade Não Veste Camisa de Força;

27/08 - Paradoxo da Socialização (i don't know)

28/08 - Rosas do Guetto: Um Grito de Conquista

29/08 - Através dos Olhos Meus;

29/08 - Ensaio Sobre as Coisas que Não Falei





De terça a quinta, às 20h, na TVE