Estudantes indígenas lançam livros pela Ufba

Dois estudantes indígenas da Universidade Federal da Bahia (Ufba) lançarão livros na próxima sexta-feira (25). O evento acontecerá no Teatro Experimental da Escola de Dança (UFBA), com a presença de lideranças da aldeia Tuxá Kiniopará e da aldeia Tibá localizadas, respectivamente, em Ibotirama e Cumuruxatiba, na Bahia.

O lançamento, feito através do projeto de extensão "Livro-lugar", da Universidade, terá roda de conversa, mostra de documentário, roda de cantos indígenas (Awê), venda e autógrafo de livros pelos autores.

Obras

O primeiro romance do escritor Ezequiel Vitor Tuxá, “O que falam as águas?”, fala sobre identidade, pertencimento e o desterro sofrido por sua comunidade por conta da construção da hidrelétrica de Itaparica.

Na ficção, durante uma falta de água em Porto dos Enxutos, uma onda de problemas atinge a população, que precisa utilizar a água do rio para realizar suas atividades diárias.

"O meu livro é sobre não desistir do que se é, mesmo quando tudo está escuro. É sobre confiar no poder de suas heranças ancestrais, na ciência, nós sonhos. É sobre ter forças para romper barreiras, barragens... 'O que falam as águas?' não é um livro de escrita individual, mas sim coletiva, pois trago toda a minha encantaria, tudo o que aprendi com meus anciãos", explica Ezequiel.

Já o livro de Ane Kethleen Pataxó “Tecendo histórias do meu lugar” conta a história de Luciana Zabelê e Cacique Zé Fragoso, reunindo dados biográficos, contos e cantigas das lideranças Pataxó do Extremo Sul da Bahia, para registrar para as futuras gerações a história de seu povo.

Ambos estão sendo lançados através do projeto "Livro-Lugar", coordenado pela artista professora Laura Castro, no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos da UFBA. O projeto pretende criar rotas de divulgação das produções de estudantes.

As obras estão disponíveis no site.

(Divulgação) (Divulgação)

Autores

Ezequiel Vitor Tuxá nasceu em Ibotirama, Aldeia Tuxá Kiniopará, Bahia, em 1997. É artista, estudante de psicologia, escritor e pesquisador. Lecionou as matérias Cultura Indígena e História, no ano de 2015, no colégio indígena de sua comunidade (ensino fundamental II). Em 2016 mudou-se para Salvador para estudar Psicologia na Universidade Federal da Bahia, e desde então vive em trânsito entre as duas localidades.

Através de um trajeto criativo dentro de seu próprio território, realizou os projetos Audiolivro Tuxá Kiniopará: um presente do passado para o futuro e também o Álbum Sonoro Tuxá Kiniopará, ambos disponíveis no youtube e spotify. O que falam as águas? é seu livro de estréia.

Ane Kethleen Pataxó nasceu em Cumuruxatiba, Prado, Bahia, em 2000. É estudante, artista, escritora indígena e pesquisadora. Em 2018, mudou-se para Salvador para estudar de fisioterapia da Universidade Federal da Bahia, e um ano após, 2019, passou a integrar o projeto de extensão Livro-Lugar.

Em 2022, realizou junto a sua comunidade o documentário Awê - Contos e Cantos do Cacique Zé Fragoso, premiado pelo Cultura na Palma da Mão (Prêmio Aldir Blanc), e em 2022, lança seu primeiro livro Tecendo histórias do meu lugar, premiado pelo edital Setorial de Culturas Identitárias 2019.