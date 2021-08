Estudantes pré-selecionados no Sisu 2021.2 têm até hoje (16) para efetivar matrícula

Termina nessa segunda-feira (16) o prazo para estudantes pré-selecionados na chamada regular da segunda edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) garantirem uma vaga no ensino superior por meio do programa. O resultado da chamada regular foi divulgado na terça-feira (10) e pode ser consultado tanto nas instituições para as quais os candidatos efetuaram suas inscrições quanto na página do Sisu na internet.

Os estudantes convocados para a matrícula devem se atentar aos dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição em seu edital próprio.

Nesta edição do Sisu, referente ao segundo semestre de 2021, o programa está ofertando 62.365 vagas em 70 instituições públicas de ensino superior. Foram registradas 697.764 inscrições para as mais de 62 mil vagas. Já o número de candidatos inscritos foi de 365.495. O número de inscrições é superior ao de inscritos porque cada candidato pode fazer inscrição em até duas opções de cursos, turnos e instituições de sua escolha.

Os candidatos que não foram pré-selecionados na chamada regular do Sisu têm também até hoje (16) para manifestar interesse em participar da lista de espera do programa. O resultado dos pré-selecionados na lista de espera será divulgado em 19 de agosto.

Puderam se candidatar a uma vaga pelo Sisu os estudantes que fizeram a edição mais recente do Enem, obtendo nota maior que zero na redação e que não participaram na condição de treineiro. Para a lista de espera só podem participar os candidatos que não foram pré-selecionados em nenhuma de suas opções de vagas na chamada única, independentemente de ter efetuado ou não sua matrícula na instituição para a qual foram selecionados.





Fonte: Agência Educa Mais Brasil