Estudantes protestam contra abandono do Parque Solar Boa Vista

Os alunos e professores do Colégio Opera realizaram uma manifestação no Parque Solar Boa Vista, nesta sexta-feira (24). Localizado no bairro do Engenho Velho de Brotas, o local é um espaço de lazer que deveria estar sendo usado pela comunidade, mas sofreu um incêndio há 10 anos e, desde então, está abandonado.

O Colégio Opera fica no mesmo bairro e os estudantes conhecem de perto a situação de negligência atinge o parque, por isso, a ideia do ato foi chamar a atenção do poder público e das autoridades. Ao todo, 70 pessoas estiveram presentes.

A ação fez parte do projeto extra-curricular sobre o Engenho Velho de Brotas realizado na escola desde o dia 20 de fevereiro. De acordo com a coordenadora da unidade de educação, Carla Lindoso, esta é uma maneira de os estudantes se aproximarem dos equipamentos públicos do bairro e reconhecerem a importância de lutar pela preservação deles.

“Isso é para que eles percebam que o nosso bairro tem encantos, coisas que nós podemos aproveitar, como o Parque Solar Boa Vista, que é de extrema importância histórica. [...] É triste ver um local que já foi a casa de Castro Alves assim”, destacou a coordenadora.

O terreno do Parque Solar Boa Vista pertence atualmente à Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). A reportagem entrou em contato com a pasta para saber quando o local será restaurado e aguarda reposta.