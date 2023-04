Estudantes protestam pela abertura do restaurante universitário da Uneb

Cerca de 500 estudantes do Campus Salvador da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) fizeram um protesto, na manhã desta terça-feira (4), pela abertura do Restaurante Universitário (RU) da instituição, fechado há um ano e quatro meses. Com faixas e cartazes, além da portaria do campus, eles chegaram a ocupar, por alguns minutos, parte da Rua Silveira Martins, no bairro do Cabula, onde está localizada a Uneb.

Segundo o grupo, as obras de construção do RU foram concluídas em dezembro de 2021, mas, ate agora, não foi contratada uma empresa para a prestação do serviço de fornecimento de refeições. “Há décadas, estudantes que se formaram aqui lutaram para que esse restaurante acontecesse e funcionasse. Hoje, ele está, há praticamente dois anos, construído, mas sem nenhuma panela”, declarou Marina Amaral, coordenadora-geral do Diretório Central dos Estudantes (DCE).

Outra pauta levantada pelos manifestantes foi o preço inicialmente divulgado pela Uneb para a refeição: R$16, o mais alto do estado, com subsídio para parte do corpo estudantil. “A nossa luta é para que ele seja um preço acessível, assim como é em outras universidades, como a Uesc, a R$ 1, e a Ufba, a R$ 2,50. Ter um Restaurante Universitário é garantir a permanência estudantil”, ressaltou Marina.

(Fotos: Marcos Felipe Soares/CORREIO)

O que diz a Uneb

Na terça passada (28), a Uneb divulgou uma nota salientando que uma reunião com representantes do corpo estudantil para tratar do funcionamento do RU tinha sido realizada no dia 10. “Informamos que os trâmites para a abertura de suas portas encontram-se em fase de conclusão e, em breve, as instalações entrarão em funcionamento”, diz a nota.

A universidade afirmou, ainda, que foi realizada uma segunda licitação, no dia 16, na qual uma empresa foi declarada vencedora, “ao tempo em que foi aberto o prazo legal para a interposição de recursos, conforme previsto no Edital de Concorrência nº 001/2023”.

Após essa fase, conforme a instituição, o processo seguiu para a orientação jurídica e manifestação conclusiva. “Finalizada mais essa etapa, o processo seguirá para a homologação da empresa vencedora e a consequente assinatura do contrato para o início das atividades do RU.”

Além disso, a Uneb disse reafirmar o compromisso assumido. “Após as fases legais acima descritas, as portas do Restaurante Universitário (RU) serão abertas à comunidade acadêmica, com a devida oferta de uma nutrição de qualidade, com subsídio da Uneb, cotas de gratuidade e praticando-se valores populares”.

Procurada pela reportagem, para prestar esclarecimentos, a universidade não deu retorno até a publicação da matéria.