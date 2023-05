Estudantes visitam unidade de coleta de sangue da Hemoba no Hospital Roberto Santos

Estudantes do Colégio Estadual Francisco Conceição de Menezes, localizada no Cabula, visitaram, nesta terça-feira (30), a unidade de coleta de sangue da Fundação Hemoba instalada no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS).

Eles fazem parte do Projeto Doador do Futuro – criado pela Fundação Hemoba, com o objetivo de conscientizar e sensibilizar crianças e adolescentes com idades entre 7 e 17 anos sobre doação de sangue, como explicou a assistente social da Fundação, Karla Guedes.

Ela acrescentou que a Hemoba tem “ampliado a participação em diversos espaços infanto juvenil, buscando estimular a todos os envolvidos para a compreensão e apreensão da cultura da doação de sangue e de medula óssea de forma voluntária e cidadã”, disse Guedes. Para colocar o projeto em prática, a Hemoba faz parcerias com escolas e as unidades de saúde que possuem unidade de coleta de sangue, a exemplo do Hospital Roberto Santos.

O projeto realiza atividades educativas, para formar futuros doadores de sangue e de medula óssea. Os adolescentes com a faixa etária de 16 e 17 anos de idade, para além das atividades educativas, serão estimulados a realizarem a doação de sangue e incentivados, futuramente, a serem doadores de medula óssea.

Mirela Maciel, assistente social do Hospital, reforça a importância da unidade de coleta da Hemoba dentro do HGRS, considerando o seu tamanho e complexidade. “Somos a maior unidade de saúde do Nordeste, de alta complexidade, com 640 leitos, por isso a necessidade de um posto de coleta aqui”.

O professor Jackson Lima Silva, destacou a importância do projeto Doador do Futuro, para que crianças e adolescentes de hoje se tornem doadores. E a lição foi aprendida. A estudante Kethelen Burgos de Souza já deixou seu recado para os adolescente: “Aprendi que a partir de 16 anos a gente já pode doar, desde que estejamos acompanhados dos nossos pais ou de um responsável”.

Escolas públicas e privadas que tiverem interesse que seus estudantes participem do projeto podem entrar em contato com a Fundação Hemoba através dos telefones: 71 31165642/5622