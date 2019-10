Estudioso Adelson de Brito lança Ogun OniIre Alákoro, Gù Alágbede

O livro e songbook Ògun : Ogun OniIre Alákoro, Gù Alágbede, do estudioso Adelson de Brito, será lançado nesta terça-feira (1º), às 18h, no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. O trabalho é o segundo de uma coleção sobre a literatura litúrgica das religiões de matriz africana. O primeiro, do mesmo autor, foi lançado em agosto, foi dedicado a Exu.

As publicações fazem parte do projeto Nagô-Vodun, uma Ponte entre Dois Continentes, do Núcleo de Pesquisa e Documentação do Legado Imaterial Afro-Ocidental na Bahia – NUPE, fundado por um grupo de professores do Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB. O projeto resgata textos e cânticos litúrgicos originais, entoados nos candomblés jejê e nagô, principalmente nas línguas Iorubá e fon.

Segundo o autor, a ideia é publicar mais 16 obras, para os diferentes orixás. O próximo será Oxóssi. “Vamos registrar as liturgias básicas das religiões de matriz africana oriundas da Costa Ocidental da África, como uma forma de luta contra a intolerância e a discriminação. Precisamos mostrar que essas religiões têm estruturas de culto a Panteões Divinizados como quaisquer outras praticadas no ocidente...”, afirma o estudioso, que também é Mawó, sacerdote do Culto Nagô-Vodun.

Para Adelson, a academia e as ciências ocidentais dispensam um tratamento “diferenciadamente inferior às peças imateriais litúrgicas a nós legadas pelos nossos antepassados africanos, povos que vieram da grande região do Golfo do Benin, durante o infame período escravista vivido no Brasil... O que para a ciência e a academia oficial é ‘ folclore’ para nós é religião...”, destaca.

O livro traz cânticos, louvores e orações a Ogum, o orixá do ferro, da guerra e da agricultura. E tem capa e ilustrações de Hugo Canuto.

FICHA

Onde: Instituto Geográfico e Histórico da Bahia IGHB (Praça da Piedade)

Quando: Hoje, às 18h.

Entrada gratuita. Preço : R$ 60 (livro mais CD)