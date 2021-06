Estudioso do chorinho, compositor baiano lança clipe no Youtube

Estudioso do chorinho, o cavaquinhista e compositor baiano Washington Oliveira lança nesta quarta (9), o clipe Choro Feliz, no seu canal do YouTube. O single é uma das faixas de Paixão Pelo Choro, álbum de estreia do músico, ainda em fase de produção. Com direção do maestro e produtor Rafael Galeffi, o projeto conta com o apoio oficial do Coletivo Tia Marieta Samba.

A colaboração por parte do público também está aberta e disponível pela plataforma Apoia.se, em campanha de financiamento coletivo que irá até o final do mês, no endereço apoia.se/washingtonoliveira.

Paixão Pelo Choro, que integra o produto final do mestrado de Washington em Interpretação Musical - Música Popular, pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), traz sete músicas autorais, algumas delas em parceria com Thiago Sampaio, que divide com ele o Choro Feliz. Completa o disco uma releitura da música Pedacinhos do Céu, do mestre Waldir Azevedo.

“No meu trabalho autoral, faço uma referência ao choro tradicional, inspirado em nomes como o próprio Waldir, Jacob do Bandolim, Pixinguinha, Altamiro Carrilho, dentre outros”, destaca Washington, que é professor de música e já atuou em grupos instrumentais como Gente do Choro, Os Ingênuos, Choro Brasil e tocou com artistas como Mariene de Castro, Carlinhos Brown e o grupo Terra Samba.

Para a gravação do single, o cavaquinhista contou com profissionais de primeira linha do choro e da música instrumental: Eduardo Brandão, no violão de sete cordas, Ênio Bernardes, no pandeiro, Eduardo Santos, na flauta, Elielson Amorim, no acordeon, Roberto Neves, no violão, e Thiago Sampaio, no contrabaixo.