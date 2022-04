Estuprador condenado no MT é preso por abusar de enteada de 13 anos na Bahia

Um homem de 61 anos, suspeito de abusar da enteada, de 13 anos, foi preso por policiais da Delegacia Territorial (DT) do município de Malhada, no centro-sul baiano, na manhã de terça-feira (5). O crime foi cometido no distrito de Canabrava.

Segundo a Polícia Civil, o homem também enfrenta uma condenação por um estupro cometido na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso.

O titular da DT/Malhada, delegado Zanderlan Fernandes Abreu, explicou que a unidade ainda apura se o criminoso seria o pai do filho da garota. “Foi requisitado ao Departamento de Polícia Técnica a realização do exame de DNA do bebê, onde será confrontado o material genético, a fim de constatar a paternidade”, disse.

Após o cumprimento da ordem judicial expedida no Mato Grosso, o abusador deve ser encaminhado ao sistema prisional. “Estou finalizando o procedimento para indiciá-lo por estupro de vulnerável, pelo crime ocorrido aqui na Bahia”, concluiu o delegado.