Estuprador é preso após ser identificado por sistema de reconhecimento facial

Um homem acusado de estupro foi preso no último sábado (25), depois de ser identificado uma das câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA). Segundo a assessoria de comunicação da pasta, equipes da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar (Uruguai) encontraram o estuprador, que era considerado foragido da Justiça.

A ferramenta havia emitido um alerta de 93% de similaridade. O local exato onde o homem foi visto não foi divulgado pela polícia.

Após a abordagem, o homem foi encaminhado à Polinter, onde o mandado foi cumprido. Ainda de acordo com a SSP, em apenas 24 horas, houve foram ao menos três prisões com auxílio da ferramenta. Ao todo, 749 foragidos da Justiça já foram capturados com o reconhecimento facial.