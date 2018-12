Etapa do Circuito Brasileiro de surfe será disputada em Salvador

A 4ª etapa do Circuito Brasileiro de surfe amador vai acontecer sábado (15) e domingo (16), no recém-inaugurado HCT, centro de treinamento voltado para o surfe, na praia do Flamengo, em Salvador.

A organização da competição espera reunir cerca de 150 surfistas, com idade até 18 anos, masculino e feminino, distribuídos em sete categorias. Os surfistas Pedro Scooby, Marina Werneck e Biel Garcia confirmaram presença no evento.

O HCT é um espaço que, além da escola de surfe, oferece piscina, pista de skate, academia funcional, entre outros. A ideia é que funcione como um centro de apoio esportivo para surfistas locais, turistas e simpatizantes do estilo de vida praiano.