Eto'o chuta cabeça de youtuber após jogo do Brasil no Catar

Presidente da Confederação Camaronesa de Futebol e embaixador da Copa do Mundo de 2022, o ex-atacante Samuel Eto’o se envolveu em uma briga na saída do estádio 974, no Catar. O episódio ocorreu na segunda-feira (5), após a goleada do Brasil por 4x1 contra a Coreia do Sul.

Em imagens divulgadas na redes sociais, é possível ver Eto’o agridir um youtuber que está com uma câmera na mão. No vídeo, publicado pelo jornal La Opinion, da Espanha, algumas pessoas tentam acalmar o ex-jogador, mas ele chuta o homem que o filmava, o argelino Sadouni SM, que cai após receber o golpe.

Sadouni SM divulgou imagens nas redes sociais de ferimentos no braço e da câmera quebrada. O youtuber também disse que prestou queixa contra Samuel Eto’o pela agressão.