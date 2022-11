Eto'o prevê final surpreendente na Copa: Camarões x Marrocos

Uma tradição antes de toda edição de Copa do Mundo é de dar palpites sobre quem poderá estar na final - e ganhar o cobiçado título. Para a edição do Catar, o Brasil é um dos grandes favoritos, além da França, Argentina, Alemanha e outros campeões mundiais. Mas, para Samuel Eto'o, a decisão será surpreendente.

Atual presidente da Federação Camaronesa de futebol, o ex-jogador do Barcelona disse acreditar em uma inédita final africana, entre Camarões e Marrocos. E ainda cravou a seleção de seu país como a campeã.

"Marrocos eliminará Espanha (oitavas), Portugal (quartas) e França (semifinal) para chegar à final, enquanto Camarões enfrentará a Bélgica nas quartas de final e o Senegal, campeão africano, na semifinal. As cinco equipes africanas vão avançar para as oitavas de final, não há dúvidas", acrescentou, em entrevista aos canais oficiais da Fifa.

A final imaginada por Eto'o quebraria uma longa marca. Nunca antes uma seleção africana disputou uma final de Copa do Mundo. Aliás, o mais distante que uma seleção do continente chegou no torneio foi nas quartas de final, em campanhas de Camarões (1990), Senegal (2002) e Gana (2010).

Camarões é um dos rivais do Brasil no Grupo G, assim como Sérvia e Suíça. A estreia dos camaroneses será no próximo dia 24, contra os suíços.