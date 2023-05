‘Eu atirei no xerife’: a minha história com o meu primeiro reggae

Calma. Eu não sou nenhum atirador profissional (rs). Estou me referindo ao primeiro reggae que ouvi na vida e nem sabia que era reggae: I Shot The Sheriff, cantada por Eric Clapton em seu disco 461 Ocean Boulevard, no qual ele aparecia na capa, em frente à casa onde ele morava em Miami. O ano era 1974. A música começava assim: “I shot the sheriff, But I did not shot the deputy”. Em tradução literal: “Eu atirei no xerife, mas não atirei no deputado”.

Eu nem sonhava que um dia seria jornalista. Mas já gostava de rock, pop, principalmente dos ingleses como Beatles, Rolling Stones, The Who, Pink Floyd, David Bowie, Deep Purple e, claro, o americano Elvis Presley e da música feita pelos pretos dos Estados Unidos. Até então, nunca tinha ouvido falar no autor da música: Bob Marley, o cara que levou o ritmo da Jamaica para o mundo, do qual eu ficaria fã total e passei a curtir tudo o que vinha daquela ilha do Caribe.

O fato do inglês Eric Clapton, um virtuoso na guitarra que já foi chamado de Deus, ter sido o primeiro artista fora da Jamaica a gravar um reggae deve-se ao fato da ilha caribenha ter sido colonizada pelo Império Britânico. Essa gravação deu um empurrão, e o reggae conquistou os quatro cantos do planeta com seu ritmo gostoso e malemolente.

No Brasil, Gilberto Gil foi o primeiro a abraçar e divulgar. Fez uma excursão histórica com Jimmy Cliff que passou por Salvador, e o jamaicano terminou se casando com uma paulista aqui e tendo uma filha baiana, que hoje é atriz e mora nos EUA. Depois Gil gravou a versão de No Woman No Cry (Não Chore Mais), e o reggae caiu na alma dos brasileiros. O mesmo Gil gravou um CD que virou DVD e depois show: Kaya N`Gan Daya, só com músicas de Bob Marley em 2002.

Até este jornalista que vos escreve abraçou a causa do reggae e lançou no mesmo ano o CD Kaya no Reggae, reunindo grandes nomes tradicionais como Edson Gomes, Tonho De Honorina, Nengo Vieira, Lazzo Matumbi e bandas emergentes como Diamba, Adão Negro, Scambo e por ai vai. E não é à toa que aqui tem um festival chamado “República do Reggae", que completa 20 anos em novembro e será realizado no WET.

Artistas da cena axé também colocaram o reggae em seus repertórios. Margareth Menezes é uma delas. Ivete, Daniela, Sarajane, Luiz Caldas, Gerônimo, entre muitos, introduziram ou o reggae jamaicano ou o nosso autêntico samba-reggae, criado pelo saudoso Neguinho do Samba. Esse ritmo projetou para o mundo a Banda Olodum e fez com que olhos atentos como os de Paul Simon, Michael Jackson e Quincy Jones viessem à Bahia beber dessa fonte inesgotável.

E mais recentemente foi lançado o documentário Reggae Resistência, uma produção da Tenda Cine, com direção de Cecília Amado e Pablo Oliveira. Mergulhando na história da cultura reggae na Bahia, a produção investiga como o gênero musical se transformou em um fenômeno no estado, destacando relatos de grandes nomes como Edson Gomes, Nengo Vieira, Sine Calmon, Adão Negro, Lazzo Matumbi e Gilberto Gil, entre outros.

Reggae Resistência é resultado do ‘Bahia na Tela’, o maior edital de fomento à produção audiovisual para a televisão, a partir da parceria entre o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb) e a Agência Nacional de Cinema (Ancine), via Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).