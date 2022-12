Eu e o Rei: relembre a entrevista de Oscar Paris com Pelé

Era início de tarde. Estava na redação do Correio da Bahia aguardando a reunião de pauta com o Crachá da III Conferência Ibero-americana, a Cumbre, pendurado no pescoço. Certamente seria mais um dia de cobertura do evento que em 1993 reuniu em Salvador um verdadeiro “desfile” de Chefes de Estado. 19 para ser exato, já que a Espanha estava duplamente representada por Juan Carlos I e Felipe González, Rei e Presidente, respectivamente.

Antes de Cristina Apulto, a chefe de reportagem, abrir a reunião, o fotógrafo Luiz Hermano entra esbaforido na sala que mais parecia um bunker (ficava no térreo, abrigava uns trinta jornalistas, não tinha janela e apenas uma porta de entrada e saída) me intimando: quer fazer uma exclusiva com o Rei? Sei onde ele está e não tem ninguém da imprensa. Vamos dar um tremendo furo. Bora? Nem pisquei. Bloco de anotações e caneta na mão e em segundos estávamos a caminho da manchete do dia.

No banco de trás do carro de reportagem eu anotava as perguntas que poderia fazer ao excelentíssimo Juan Carlos, afinal não é todo dia que ficamos frente a frente com um Rei de verdade. E como o tema central da Cumbre era o desenvolvimento social, foquei em programas contra a fome, geração de emprego e renda, investimento em educação e coisa e tal.

Enquanto isso, Luiz Hermano examinava calado as lentes que usaria para fazer o registro de Sua Majestade. E aqui um mea culpa: foram inúmeras entrevistas, com tantas personalidades diferentes, que ainda hoje tento lembrar o nome, ou pelo menos o endereço do restaurante que Luiz Hermano havia “flagrado” o Rei almoçando, como se fosse um simples mortal.

Zeloso e preocupado com a foto da capa, antes de descer do carro o experiente Hermano apenas pediu: se apresente e se afaste um pouquinho, para que eu possa pegar ele por inteiro na foto, sem você de papagaio de pirata”. Combinado.

Com o crachá vermelho nada discreto no peito imaginei que serviria como uma espécie de passaporte para driblar seguranças, iniciar as apresentações e dar início a entrevista exclusiva. Respirei fundo, abri a porta e entrei no salão. Não encontrei a habitual barreira de seguranças. E Luiz Hermano tinha razão. Nem sinal dos colegas da imprensa. Mas e o Rei? Estaria em que mesa? E com quem?

Mais três passos e o chão se abriu. Ali, a um metro e meio de mim estava um Nobre Senhor a sorrir, tranquilo, conversando e gesticulando como se não houvesse amanhã. Confesso, dei uma tremida e precisei de um tempinho para me recompor. Imediatamente, virei o bloco de anotações e deixei as perguntas para o Rei da Espanha para uma próxima oportunidade.

Sim, eu estava diante de Sua Majestade. Mais que isso. Tinha plena consciência que era um de seus súditos e como tal deveria me comportar. Então como me dirigir ao Rei? Deveria chamá-lo de senhor Edson Arantes do Nascimento? Quem sabe ser direto e soltar um sonoro Rei? Ou simplesmente reverenciá-lo como Pelé?

Luiz Hermano talvez não saiba ainda hoje, mas foi o maior presente que um colega de profissão poderia me proporcionar. Mas vamos aos fatos. Me aproximei devagar e optei pelo mais simples, direto e respeitoso “boa tarde Pelé, tudo bem com o senhor? Sou Oscar Paris, repórter do Correio da Bahia e gostaria de lhe fazer algumas perguntas depois que o senhor terminar. Enquanto isso, espero aqui na mesa ao lado”, falei com voz trêmula e me afastando o suficiente para não virar “papagaio de pirata”.

Eis a surpresa. Do alto de sua nobreza simples e cativante, o maior jogador de futebol de todos os tempos agiu como se estivesse no jogo contra a Tchecoslováquia na Copa de 70. Rebateu de sem pulo, de primeira. “Nada disso. Sente aí que a gente conversa”. E com a maior naturalidade possível puxou a cadeira. Sem acreditar, sentei. Em minha frente, para total perplexidade, outra entidade. Mãe Cleusa Millet do Gantois, a Yalorixá herdeira de Mãe Menininha.

Ainda sob efeito da adrenalina pedi desculpas pelo atrevimento de interromper a conversa, mas Pelé tratou logo de deixar o ambiente leve e descontraído, com um magnetismo que só confirmou tudo que havia escutado sobre o Atleta do Século XX.

Quando minha bic azul caneta falhou seu Edson ofereceu a dele e eu pude dar prosseguimento a enxurrada de perguntas que não ficaram sem respostas. Conversamos sobre futebol, seu noivado com a médica Assíria (virou casamento) a função de embaixador de uma companhia área que o trouxe a Salvador justamente durante o maior encontro de chefes de Estado que a Bahia já viu e, claro, suas expectativas para a copa de 94. Se mostrou confiante com a seleção de Parreira e, no ano seguinte, o mundo viu que ele tinha razão com a conquista do Tetra nos EUA.

Agradeci a paciência de mãe Cleusa Millet e ao me despedir de Pelé estendi uma lauda do Correio (que guardo com enorme zelo até os dias de hoje) e humildemente pedi o único autógrafo de toda a minha vida. Tinha que guardar alguma lembrança daquele encontro. Ele assentiu e me presenteou com a assinatura mais concorrida do mundo. De posse desse tesouro retornei para a redação com o coração cheio de alegria.

Diante da máquina de escrever ainda tomava fôlego para colocar a entrevista no papel quando Luiz Hermano saiu do laboratório e me deu o segundo presente do dia. A foto com Pelé sem o carimbo do papagaio de pirata. Pelo contrário. Apenas o flagrante de um jovem repórter concentrado em seu ofício diante de um Mito.

Mas o diretor de Redação, Demóstenes Teixeira, entusiasmado com a exclusividade da entrevista, sugeriu que eu fosse à noite ao Centro de Convenções, onde Sua Majestade daria uma coletiva. Seria só a cereja do bolo. Topei. Fui em casa, tomei banho e corri para reencontrar o Pelé. Ele estava numa espécie de aquário, cercado por estrelas globais, como a atriz Tônia Carrero e outros.

Então entrei no recinto discretamente para tomar pé da situação. Sua Majestade percebeu e fulminante largou: “Oscar, você de novo. Que prazer”. Eu havia dito meu nome uma única vez e ele gravou. Todos na sala me olharam. Morri de vergonha e orgulho, acenei tímido e ato contínuo dei um jeito de sumir. Cobri a coletiva de longe, não precisava de mais respostas. Meu sonho de menino foi realizado. Eu tabelei com o Rei.