“Eu exijo uma apuração severa”, diz pai de motorista morto em chacina

Durante a missa de sétimo dia da morte do motorista de aplicativo Alisson Damasceno, 27, o pai da vítima, Lázaro Damasceno, mostrou-se insatisfeito com o andamento das investigações sobre o crime que chocou o país e cobrou justiça ao assassinato do filho e dos demais colegas. “Eu exijo que se faça uma apuração severa”, indignou-se ele, em conversa com o CORREIO na noite desta quinta-feira (19).

“O que a polícia tem que fazer é ficar em cima, aprofundar. Se deixar esquecer, veremos outras vítimas. É preciso apurar e não pegar dois, matar e já colocá-los como suspeitos e dizer que está dando uma resposta à sociedade”, criticou.

Reunidos em família pela memória de Alisson, os parentes participaram de uma missa especial na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, presidida pelo arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, que amparou os presentes e exprimiu seu assombro sobre o caso. O arcebispo convidou toda a igreja a orar um Pai Nosso pelos quatro profissionais mortos em situação brutal na última sexta-feira (13), no bairro da Mata Escura.

“Eu recebi a notícia com choque. Penso que certas coisas nunca passam pela imaginação humana. Há graus de brutalidade que nem nos animais a gente julga possível. Foi algo totalmente irracional, uma vingança geral que eles, inocentes, pagaram. E isso tudo deve nos fazer refletir: Que mundo estamos criando? Alguma coisa precisa ser mudada”, comentou à reportagem.

Ao fim da missa, o arcebispo convidou os familiares de Alisson para saudá-los no altar e os confortou com abraços em cada um. Aos católicos, Dom Murilo pregou dizendo que espera que Deus dê aos motoristas o que a humanidade não foi capaz de lhes dar.

Na saída, muitas pessoas pessoas foram até os parentes de Alisson para abraçá-los e mostrar revolta, incentivando a luta para que os assassinatos sejam esclarecidos. Uma mulher aproximou-se do pai do rapaz e disse-lhe: “Eu já peguei Uber com o seu menino. Também perdi um sobrinho há 14 dias e queria deixar a minha força com você”, confortou.

O pai de Alisson disse que ainda não foi contactado nem pelas as autoridades policiais e nem pelas empresas de aplicativo de mobilidade. “Eu é que estou procurando onde fica a empresa para ir lá saber como vão ficar as coisas. Meu filho era um menino de ouro. Não tinha malícia nenhuma. Se ele tivesse malícia, ele não caia nessa”, finalizou.