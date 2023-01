‘Eu não a reconheço’, diz Luiz Fernando Guimarães sobre Cássia Kis

Nesta segunda (23), Luiz Fernando Guimarães participou do Roda Viva, na TV Cultura. O ator, que recentemente lançou a autobiografia Eu sou uma série de 11 capítulos, falou sobre o processo de escrita do livro, sua trajetória na TV e no teatro, família, além da situação da área cultural do Brasil.



O humorista também falou que tomou consciência política ainda na ditadura, quando invadiram a casa da sua família. Ao ser questionado pela jornalista Débora Miranda sobre pessoas que pedem a volta do regime militar, ele indagou: "Nossa senhora! Existe gente que pede isso?".



O jornalista Fernando Oliveira, o Fefito, lembrou a participação da atriz Cássia Kis nos atos antidemocráticos que pedem intervenção militar. Luiz ressaltou que conheceu a colega de profissão em outro momento. "Eu acho bem insano isso, né? Eu conheci a Cássia Kis em um momento muito único, conheci nas chamadas de fim de ano e fiquei apaixonado por ela", lembrou o ator ao dizer que, na ocasião, foi convidado para conhecer os filhos da atriz.



Entretanto, Guimarães destaca que não reconhece mais a atriz atualmente. "Eu não a reconheço, sinceramente. Não sei se a pessoa está louca, não sei o que se passou pela cabeça dessa pessoa. Não tem nenhum amigo íntimo que fale assim: ‘Gente, ela não está bem’? E aí, a imprensa dá um foco pra ela e acaba enfatizando esse lado, entendeu?", disse o humorista.