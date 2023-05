'Eu não me reconhecia', diz estudante que teve rosto cortado em ônibus

Em novembro de 2022, a estudante Stefani Firmo, de 24 anos, teve o rosto cortado enquanto dormia durante uma viagem de Recife para Salvador. O caso completou seis meses nesta segunda-feira (29) e a jovem ainda sente as dores emocionais da situação.

Ela foi agredida por uma passageira, que foi identificada e responde atualmente em liberdade por lesão leve. De acordo com o G1, A polícia afirma que os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) concluíram a lesão leve, mesmo Stefani levando 18 pontos no rosto.

Contudo, a defesa da estudante explica que houve outros exames complementares que fizeram com que um médico alterasse de lesão leve para grave. A jovem revelou que estava com medo da agressora respondesse em liberdade caso a lesão fosse considerada leve.

Stefani explicou que, até o momento, não teve contato com a suspeita e que não sabia que a agressora tinha feito a assinatura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência. Ainda na entrevista, a baiana desabafou falando que a sensação é de impotência, já que até o momento a mulher permanece livre.

Mesmo com a boa recuperação ao longos dos meses, a estudante explicou que ficou sem autoestima por um bom tempo devido à cicatriz no rosto.

"Eu estou tendo uma ótima cicatrização graças aos cuidados que tenho. Hoje está bem mais tranquilo. No início do ano, eu não conseguia nem me olhar no espelho. (...) Eu não me reconhecia, não consigo nem explicar como estava", disse.