'Eu não pedi para ser vendido para o Real Madrid', diz Mbappé

Kylian Mbappé afirmou nesta quarta-feira (14) que não pediu para sair do Paris Saint-Germain ou para ser negociado com o Real Madrid ao avisar ao clube francês nesta semana que não pretendia estender seu atual contrato. A decisão alimentou rumores sobre uma possível saída do jogador já na próxima janela de transferências.

"Eu não pedi para ser vendido ou para ser transferido para o Real Madrid. Eu apenas confirmei que não queria ativar a cláusula automática de renovação de contrato. Nós nunca conversamos sobre uma renovação com o PSG, mas estou feliz por permanecer no time para a próxima temporada", declarou o atacante, em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport.

Mbappé tem contrato com o PSG até junho de 2024. E seu contrato previa a possibilidade de renovação por mais um ano. Para a imprensa francesa, a decisão do jogador é uma indicação de que poderia deixar o clube antes mesmo deste prazo, abrindo possibilidade até de buscar uma transferência na janela do fim do ano.

Quem teria se animado com a possibilidade de contar com Mbappé é o Real Madrid. O presidente do clube, Florentino Pérez, afirmou na última semana a torcedores que ainda contará com francês no elenco, mas sua contratação não seria feita agora. Se esperar mais seis meses, a equipe da capital espanhola poderá firmar um pré-contrato com o atacante e não arcará com multa rescisória, apesar das vultosas luvas que estarão no acordo.

De acordo com o jornal Marca, o Real se animou com a notícia e espera que Mbappé e PSG tomem a iniciativa. O periódico cita ainda que a contratação do francês preencheria a lacuna deixada por Karim Benzema, que partiu para o saudita Al-Ittihad.

Messi

O atacante francês também comentou sobre a saída de Lionel Messi após duas temporadas no PSG. Ele lamentou a partida do craque argentino. "Estamos falando daquele que pode ser o melhor jogador da história do futebol. Nunca é boa notícia quando alguém como Messi vai embora", disse Mbappé.

"Pessoalmente, não consigo entender porque tantas pessoas sentiram alívio quando ele saiu. É uma pena, mas foi o que aconteceu. Teremos que fazer o que pudermos para substitui-lo no time", comentou o atacante.