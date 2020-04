Hoje eu completo quarenta dias em quarentena e, a esta altura, já entendi que virão muitos mais. O distanciamento físico continua a ser fundamental. Eu continuo em casa, mesmo saudável, para resguardar a minha própria saúde e a de todo mundo. O equilíbrio entre o individual e o coletivo é, a meu ver, um dos grandes desafios da atual crise humanitária.

Vim para Salvador para abraçar uma nova fase de vida: velhas e novas amizades, uma casa nova, um trabalho diferente, o acarajé do fim do dia, o mergulho no Porto da Barra, o axé que só tem na Bahia. Ao chegar na semana em que a pandemia foi declarada, me vi sozinho. Não pude encontrar amigos, o trabalho foi suspenso, ruas e praias ficaram vazias.

Em vez de me abrir para uma nova cidade, tive que me voltar para um novo eu. Eu, meus privilégios, minhas possibilidades, meus sonhos, meus medos. Reconhecer esse individualismo foi necessário para ter uma visão do caminho todo.

Fui fundo nesse processo de encarar as minhas próprias sombras. Chorei várias vezes, egoicamente, por inércia, culpa ou medo. Inerte diante de um panorama tão maior e complexo, culpado por não dispor meus privilégios a favor da coletividade, medroso de não conseguir dar conta do futuro.

Após dias, despertei para o óbvio: nunca foi tão necessário estar no presente. Se nos apegamos ao passado, caímos em depressão. Se esperamos demais pelo futuro, ficamos ansiosos. Cada ação rotineira passou a ser um exercício de estar no aqui-agora: lavar a louça, atender uma ligação, negociar uma dívida, checar o email, ouvir um podcast, ver a família pelo celular. Uma ação por vez, trazendo minha atenção para o momento presente.

Listei todas aquelas decisões inadiáveis que eu sempre adiava. De um lado, as questões essenciais: alimentação, sono, exercício físico, quietude mental. Do outro, as questões práticas: casa, trabalho, dinheiro, sobrevivência, convivência.

Minha alimentação ficou mais simples e saudável. Logo eu que nunca cozinhava, agora cozinho todos os dias. O ato de preparar a minha própria comida tem sido uma meditação solitária e uma conexão com o todo. Pensar que alguém plantou, colheu, transportou, vendeu. Hoje tenho vontade de ter minha própria horta, me alimentar do meu plantio, fazer compostagem. E de trabalhar mais nos desafios imensos em relação à fome e ao lixo.

Passei a agendar minhas horas de sono, dormindo oito horas por dia. Como aprendi com o cientista Sidarta Ribeiro: "sempre que a vida pede alterações no software cerebral, cabe ao sono fazer a reprogramação". E nunca a vida nos pediu tantas alterações, não é mesmo? Sidarta também recomenda desligar todos os aparelhos uma hora antes de dormir e invocar os sonhos, que funcionam como oráculos. Passei a sonhar mais - e anotar tudo.

Em um dos sonhos, eu dançava aos risos com várias amizades, cada uma num apartamento envidraçado. Passei a dançar sozinho, ao acordar cedo ou no meio da faxina. E também a encontrar amizades em videochamadas, ouvindo e dançando as mesmas músicas. Cada janela na internet da realidade parece uma janela do prédio do sonho.

Voltei a me exercitar. Um dia yoga, outro dia alongamento, pilates, ritos tibetanos. Um tanto eu já sabia, outro tanto eu aprendo em lives pelas redes sociais. O movimento corporal é ainda mais fundamental nesse tempo de isolamento. A meditação também. Nem todo dia eu consigo, mas tento, e me convenço de que a cada tentativa ganho mais quietude. Mente sã em corpo são. Não dá mais para adiar. Mas sem culpa. Só respira, e vai.

Como estou sozinho em casa, tem hora que é terrível estar apenas na minha própria companhia. “Eu não presto pra viver sozinho”, desabafei com duas amigas-irmãs. Nestes momentos, conversar com os familiares e as amizades ajuda. Um dá força pro outro.

Com tanto a fazer, sobretudo garantir trabalho e dinheiro nesta época, o tempo ficou mais escasso. É importante ter um planejamento maior de cada dia, sabendo que nenhum dia é igual ao outro. Que não dá para fazer tudo. Mais uma vez: sem culpa.

Hoje tenho a consciência de que não sou apenas eu que não presto pra viver sozinho. Somos nós que, em rede, não estamos sós. O conceito de ubuntu: “eu sou porque nós somos”. Utopia? Distopia? Não sei. E quem é que sabe? Mas tudo indica que precisaremos construir um novo mundo.

Renato Saraiva de Moraes é consultor e gestor em educação, cultura e sustentabilidade

