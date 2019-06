'Eu passo o rodo mesmo, não tô nem aí', diz Anitta sobre Pedro Scooby

De férias em Bali, na Indonésia, a cantora Anitta teve que lidar com mais burburinhos envolvendo seu nome entre esta sexta-feira (31) e sábado (1º). A artista, que confirmou estar vivendo um novo romance com o surfista Pedro Scooby, ex-marido da atriz Luana Piovani, chegou da balada inspirada e soltou o verbo nas redes sociais. “Não existe nenhuma polêmica nisso. Eu sou uma pessoa solteira, independente, trabalho, faço o que eu quero", afirmou.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Anitta não fez questão de esconder Scooby e afirmou que é “solteira e independente”. Nos vídeos, ela ainda enfatizou que as únicas coisas que ela não faz é mentir, ficar com homens comprometidos e nem ficar com alguém por interesse. "Tem algumas coisas que eu não faço, coisas que vão contra os meus princípios e meu caráter. Não minto, detesto mentira e não fico com gente comprometida. Fora isso, eu faço o que eu quiser. E pra quem tá falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu sou mesmo", disse a popstar.

"Até então, eu fui o mais discreta que dava para ser, como eu gosto de ser sempre (...) mas eu também não deixo de viver a minha vida com medo de as pessoas descobrirem o que eu tô fazendo."

Ela ainda completou dizendo que pega muita gente: “Eu passo o rodo mesmo, pode ser o vendedor de bala, o garçom, eu não tô nem aí".

"Eu só não fico com pessoas comprometidas porque eu não faço com ninguém coisas que eu não gostaria que fizerem comigo. E eu não fico com ninguém por interesse."

“Eu não faço nada de diferente que qualquer outro homem faça na vida, e ninguém julga e ninguém vê problema nenhum."

Em um dado momento dos vídeos, Pedro Scooby faz uma "participação especial" e os dois começam a brincar sobre o namoro. Ele aparece ao lado dela na cama e avisa que pretende estar com a cantora daqui 10 anos. "Teu sonho, né?", brinca Anitta.

"Assim como a sua vida, a vida do teu vizinho, sei lá, de todo mundo... É uma vida normal igual a de todos vocês. Enquanto eu não tiver fazendo nada de errado com ninguém, na vida de ninguém, eu vou sendo o que eu sou, super verdadeira, super transparente", fala ela.

Essa não é a primeira vez que Anitta e Scooby se relacionam. De acordo com o jornalista Leo Dias, do O Dia, em 2016 os dois se já tinham se beijado. Isso aconteceu quando o surfista passou cerca de quatro meses separado de Piovani.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Vale lembrar que Anitta está solteira desde 2018, quando terminou a união estável com o empresário Thiago Magalhães. Eles estavam juntos desde 2017.

Mais cedo, a cantora confirmou que engatou um relacionamento com o surfista Pedro Scooby.

“Estamos juntos. Ele veio viajar comigo. Estamos testando para ver se dá certo”, declarou ao jornalista Léo Dias.

O burburinho de que havia um novo casal entre os famosos surgiu nesta sexta-feira (30), quando Scooby publicou uma foto em seu Instagram. Os fãs enxergaram Anitta no reflexo dos óculos escuros do surfista e deduziram que a dupla estava namorando.

Fãs enxergaram Anitta através dos óculos de Scooby

(Foto: Reprodução)

Depois, ela apareceu em um Stories do surfista falando o seguinte:

"A gente sabe que o cara é muito lindo quando ele pode colocar qualquer cabelo e fica lindo, e a cicatriz é a marca máscula da sobrevivência... Não precisa de cabelo, de nada (...), segue a beleza", se declarou Anitta.

Luana se pronuncia

Ao saber do novo casal, a atriz Luana Piovani se pronunciou em suas redes sociais. Ela e Pedro Scooby foram casados por oito anos e anunciaram a separação no dia 9 de março deste ano.

“Amores, sei que vocês acham que a vida da gente é novela e gostam de seguir, torcer, mas a minha não é não. Sou da real, lembram!? Eu já pequei uns 3 caras desde que separei, o Pedro ‘umas par’ (sic), então relaxem, deixem ele ser feliz que tô sendo também! Daqui a pouco ele volta pra nos visitar e faremos mais um brinde pela vida ter nos juntado”, escreveu.

Os dois tiveram três filhos durante o relacionamento: Dom, 6, e os gêmeos Bem e Liz, 3.

Foto: Reprodução

Apesar da tranquilidade de falar sobre o ex, Piovani nutria esperança de retomar o casamento. No começo de maio deste ano, ela chegou a declarar que os dois voltariam a ficar juntos. "A gente vai voltar. Na verdade, a gente nunca vai deixar de ser, gente. Mas agora a gente precisa de um tempo para se reestruturar. Ele precisa dar um passo na vida dele. Na verdade, ele já deu e está dando, mas, no momento, eu não posso dividir essa experiência com ele. Ele precisa viver isso sozinho”, afirmou, sem dar detalhes.