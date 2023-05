"Eu perdi o meu mandato porque eu combati a corrupção", diz Dallagnol

O deputado cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) afirmou nesta quarta-feira (17) que perdeu o mandato porque combateu a corrupção.

O mandato de Dallagnol foi cassado por unanimidade no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após os ministros considerarem que o ex-procurador da Lava Jato no Paraná infringiu a Lei da Ficha Limpa ao se demitir do Ministério Público enquanto ainda respondia a processos disciplinares internos que poderia levar a punições.

"Eu perdi o meu mandato porque eu combati a corrupção. E hoje é um dia de festa para os corruptos e um dia de festa para o Lula", afirmou.

O ex-deputado deu entrevista coletiva acompanhado de deputados da oposição. Dallagnol afirmou que foi alvo de vingança.

"Eu fui cassado por vingança, porque eu ousei enfrentar o sistema de corrupção", completou. Ele disse que o ministros do TSE utilizaram uma "inelegibilidade imaginária" para cassar o seu mandato.