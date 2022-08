"Eu podia ir embora", diz Susana Vieira após internação por complicações da Covid

A atriz deixou o hospital há pouco tempo por causa de complicações da Covid-19. Susana Vieira ficou internada em uma UTI após as sequelas no pulmão, o que deixou os médicos em alerta, já que a famosa tem uma leucemia linfocítica crônica.

Em conversa ao Fantástico deste domingo (21), com a apresentadora Poliana Abritta, a famosa, que completa 80 anos nesta terça-feira (23), comentou que ficou com medo de morrer e de não ter feito nada que planejou antes do seu último suspiro.

“Eu sentia verdadeiramente que ali eu podia ir embora. Eu não estava preparada. Tive muito medo, porque eu não deixei nada preparado. Porque eu não tinha terminado o meu livro, porque eu não tinha ainda feito um último trabalho na televisão. Eu ainda tinha meus netos, que eu quero ver casar, entendeu?”, disse.

Sobre a complicação e a leucemia, Susana encarou com bom humor a situação: “A leucemia foi maravilhosa durante a Covid. Ela não se abalou. Ela ficou quieta, como se fosse assim: essa mulher não merece duas coisas ao mesmo tempo. Vamos deixar ela aqui, só ela brigando com esse vírus”.

Carreira

Ainda na entrevista, Susana, que ficou conhecida no Brasil inteiro por personagens marcantes da teledramaturgia, comentou que seu melhor momento foi a da época de Senhora do Destino.

"Aí eu fui mais feliz em toda a minha vida. Foi na época da 'Senhora do Destino'. Por quê? Vida pessoal: ok. Par romântico: ok. Texto: ok. Protagonista: ok. Saio no carnaval como rainha da bateria da Grande Rio: ok. Eu, uma mulher já de 60 anos, desfilando na frente de uma bateria de uma escola de samba que concorria ao prêmio. Então, foi o melhor ano da minha vida”, comentou.