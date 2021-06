EUA anunciam doação de 3 milhões de doses da vacina da Janssen para o Brasil

Os Estados Unidos irão doar 3 milhões de doses de vacina da Janssen contra a covid-19 ao Brasil. A doação acontece fora do mecanismo Covax. As doses serão enviadas já nesta quinta-feira (24) do aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, e chegarão ao aeroporto de Viracopos, em Campinas.



Esse é o maior número de vacinas doadas pelos EUA para qualquer país até agora. O imunizante da Janssen, do grupo Johnson & Johnson, é aplicado em dose única.

Na segunda-feira (21), os Estados Unidos apresentaram um plano para compartilhar 55 milhões de doses em todo o mundo, sendo que 14 milhões estariam destinadas à América Latina e ao Caribe – com o Brasil incluído.

Cerca de 75% dessas doses serão distribuídas através do Covax Facility, programa de compartilhamento de vacinas contra a covid-19 coordenado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e destinado a países pobres. Os outros 25% irão para "prioridades regionais".

As doses fazem parte da promessa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de doar 80 milhões de vacinas produzidas no país (60 milhões de doses da AstraZeneca e mais 20 milhões da Pfizer/BioNTech, da Moderna e da Johnson & Johnson).

A distribuição das primeiras 25 milhões de doses foi divulgada no início do mês — e também incluía o Brasil. Dessa primeira remessa, seis milhões de doses eram para América Latina e Caribe. Todas elas serão distribuídas até o fim deste mês, segundo o comunicado da Casa Branca.



O principal assessor do presidente Joe Biden para a América Latina, Juan Gonzales, afirmou que a doação ao Brasil reflete o foco do governo para combater a Covid numa das regiões mais afetadas pela pandemia.



“Isso é significativo. A doação ao Brasil reflete o foco do governo no Hemisfério Ocidental como uma das regiões mais afetadas pela pandemia. Estamos orgulhosos de poder fornecer essas vacinas seguras e eficazes para o povo do Brasil”, disse Gonzales. As informações são da correspondente da Globo News em Washigton, Raquel Krähenbühl.



Na terça-feira (22), o Brasil recebeu um lote com 1,5 milhão de vacinas do tipo, compradas pelo Governo Federal. No total, o Ministério da Saúde comprou 38 milhões de doses da vacina da Janssen.



Nesta quarta (23), o Ministério anunciou que iniciou a distribuição de mais de 7 milhões de doses. Além das 1,5 milhão da Janssen, outras 2,3 milhões da Pfizer e 3,2 milhões da Coronavac/Butantan.



Dessa leva de 7 milhões de doses, a Bahia deve receber 435,7 mil, de acordo com o Ministério da Saúde.