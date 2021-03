EUA detecta falha em satélite brasileiro e alerta para risco de queda

O Sistema de Monitoramento de Comunicações dos Estados Unidos (Satcom) informou nessa terça-feira (2) que foram detectadas ondas de frequência irregulares no sinal do satélite brasileiro Amazônia 1, lançado ao espaço no último domingo (28).

De acordo com Satcom, um satélite americano detectou variações relevantes na banda S do Amazônia 1, que transmite na frequência UHF. Essas irregularidades podem apontar que o satélite esteja descontrolado no espaço, e até mesmo com risco de cair na Terra.

Além do satélite americano, satélites italianos também detectaram as mesas ondas irregulares. Procurado pelo Correio Braziliense, o Ministério da Ciência e Tecnologia afirmou que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) informou que o satélite opera normalmente, e negou que esteja fora de controle.

O Amazônia 1 foi colocado em órbita pela missão PSLV-C51, da agência espacial indiana Indian Space Research Organisation (ISRO). Com seis quilômetros de fios e 14 mil conexões elétricas, o satélite integra a Missão Amazônia 1, que tem, por objetivo, fornecer dados de sensoriamento remoto para observar e monitorar o desmatamento, especialmente na região amazônica, além de monitorar a agricultura no país.