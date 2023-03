EUA: Homem sai algemado após tentar invadir casa de Rihanna para propor casamento

A polícia foi chamada na casa de Rihanna, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, na última quinta-feira, 23, após um homem tentar invadir a residência da cantora. As informações são do TMZ. Segundo testemunhas ouvidas, o suspeito alegava que o objetivo da ação era pedir Rihanna em casamento. No entanto, ele foi impedido pelos seguranças de avançar para dentro da mansão.

Com a chegada da polícia, o homem saiu algemado na viatura. Apesar de ter sido levado para a delegacia, não foi autuado, pois não havia infringido nenhuma lei. Contudo, segue avisado para não voltar ao local.

Não há informações se a cantora e sua família estavam ou não no local no momento. Vale ressaltar que Rihanna está grávida de seu segundo filho com A$AP Rocky.