EUA: policial morre em decorrência de ferimentos sofridos na invasão ao Congresso

A Polícia do Capitólio dos Estados Unidos informou que um policial que tinha ficado ferido durante a invasão do Congresso americano morreu nesta quinta-feira, dia 7. Brian D. Sicknick não resistiu aos ferimentos. A morte do policial será investigada pelo ramo de Homicídios do Departamento de Polícia Metropolitana e por agências federais.

Sicknick estava na Polícia do Capitólio desde 2008. Apoiadores do presidente Donald Trump invadiram o Capitólio na noite de quarta-feira, 6, enquanto o Congresso apurava os votos do Colégio Eleitoral para confirmar o democrata Joe Biden como vencedor da eleição. Fonte: Associated Press.