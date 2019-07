EUA prendem ex-presidente do Peru, acusado de receber propina da Odebrecht

O governo dos Estados Unidos prendeu nesta terça-feira, 16, o ex-presidente do Peru Alejandro Toledo, a pedido da Justiça peruana, informou o Ministério Público em Lima.

Segundo o MP peruano, a prisão foi intermediada pela Unidade de Cooperação Judicial Internacional e o ex-presidente comparecerá à Justiça americana para dar início ao processo de extradição.

Toledo tem contra si um mandado de prisão preventiva de 18 meses no âmbito da Operação Lava Jato no Peru. Ele é acusado de receber propina de US$ 20 milhões para conceder à Odebrecht a construção da Rodovia Interoceânica, quando foi presidente, entre 2001 e 2006.

Toledo é um dos quatro ex-presidentes do Peru envolvidos na Lava Jato no país. Todos receberam mandados de prisão preventiva depois das investigações da procuradoria. Ollanta Humala chegou a ficar preso por nove meses e foi libertado após decisão judicial.

Pedro Pablo Kuczynski, conhecido como PPK, teve a pena transferida para prisão domiciliar em consequência da idade avançada e Alan García cometeu suicídio quando os policiais foram à sua residência prendê-lo. (com agências internacionais)