Eva: descubra como uma música italiana virou clássico do carnaval baiano

Quem tem menos de 30 anos não sabe que a música Eva cantada a todo pulmão nos carnavais e micaretas em todo o Brasil, na verdade é uma canção italiana que ganhou versão no Brasil em 1983 gravada por uma banda pop chamada Rádio Táxi. Foi um grande sucesso de norte a sul. Mas, depois que a Banda Eva a incorporou foi o suficiente para ninguém mais lembrar que a música já existia com o Rádio Táxi.

No Carnaval de 2015, já com Felipe Pezzoni no comando da Banda Eva, o Bloco Eva convidou o Rádio Táxi para se apresentar no Carnaval de Salvador quando ambas cantaram juntas o sucesso que fez tantos os mais velhos que sabiam da história e os mais novos que foram surpreendidos cantarem com toda emoção. A música se tornou o hino do Bloco e Banda Eva.

Mas você deve estar se perguntando: como foi que uma canção italiana veio a se tornar um clássico do Carnaval baiano? Quem explica é o produtor e empresário Ricardo Martins, sócio e fundador o Bloco e Banda Eva em conversa com o Baú do Marrom.

Ricardo Martins do Bloco e Banda EVA

“A música “EVA” é uma canção composta pelos italianos Umberto Tozzi e Giancarlo Bigazzi. Em 1983, a banda nacional de pop rock, Rádio Táxi, fez uma versão em português para ela, e se tornou conhecida do público brasileiro. Por conta do nome da música, a banda EVA teve a ideia de tocá-la. A primeira vez que ela foi executada foi no início de 1984, em pleno Verão, em um show no Festival de música em Porto Seguro-BA. Nesse dia, coincidentemente foi a primeira vez que Aderson, que tocava a 1ª guitarra baiana na Banda EVA desde seu surgimento em 1980, tocou com uma guitarra normal, num show. O cantor nessa época era o inesquecível e icônico Jota Morbeck. (que morreu aos 39 anos no dia 27 de abril de 2000)”

Ainda, segundo Ricardo Martins, “nesse verão, a Banda EVA tocou a música pela 1ª vez no carnaval do Bloco EVA, na famosa Praça da Piedade. E a partir daí não teve mais nenhum carnaval que a Banda não tenha tocado várias vezes essa música, que se tornou um hino da banda, e a partir de então, passou a ser tocada também em praticamente todo show da Banda EVA”

A partir desse início da inclusão da música no repertório ela tornou-se o principal “hino” do Eva, com cantores da banda EVA, artistas como Marcionílio Ricardo Chaves, Durval Lélys/Asa de Águia, Ivete Sangalo, Emanuelle Araújo, Saulo Fernandes, e Felipe Pezzoni.

Mas quem primeiro registou música em disco foi Ricardo Chaves que já conduzia sua carreira solo e incluiu a canção em seu segundo LP como se chamava na época. Também conversando com o Baú, Ricardo, considerado um dos maiores puxadores de trio em todo o Brasil dá a sua versão de como as coisas aconteceram: “A música Eva eu gravei e foi lançada no meu segundo disco solo em 1987 (antes tinha lançado o disco de estreia,Taba) para o Verão de 1988 quando eu entrei no Bloco Eva com minha banda. A música estourou de um jeito que se tornou a marca da Banda e do Bloco até hoje”

Cantor Ricardo Chaves (Foto: arquivo pessoal de Ricardo)

Depois ela foi gravada novamente pela Banda EVA em abril de 1997, em Salvador, no CD “Banda EVA ao Vivo”, nos dias 10 e 11 de abril de 1997, quando a cantora era Ivete Sangalo. Esse CD vendeu cerca de 2.300.00 cópias, sendo um dos mais vendidos até hoje o Brasil.

A partir desta gravação, a música passou a ser muito conhecida nacionalmente e mesmo internacionalmente, e hoje ela é cantada em vários shows de vários artistas no Brasil e se transformou em um dos mais famosos hits do ritmo musical baiano e brasileiro. É muito difícil encontra alguém no Brasil que não conheça essa música.

Só para contextualizar...

Segundo Ricardo Chaves, o Eva surgiu em 1981 e o primeiro cantor foi Levi que depois seria o baixista do Asa de Águia. De 1982 até 1984 quem comandou o Bloco e a banda foi Jota Morbeck. Na sequencia de 1985 até 1987 o comando foi de Marcionílio. Ricardo Chaves veio logo em seguida e ficou no Bloco Eva até 1992 quando saiu e em seu lugar entrou a Banda Asa de Águia com Durval Lélys. Nesses cinco anos dele e três do Asa não teve Banda Eva. Que voltou em seguida com Ivete Sangalo, depois Emanuelle Araujo, Saulo e agora Felipe Pezzoni. E mais: Daniela Mercury foi backing vocal do Eva durante três anos: um com Marcionílio e dois com Ricardo.