Evandro e Bruno Schmidt encaminham vaga às oitavas em Tóquio

Depois de uma estreia com vitória, mas complicada, nos Jogos Olímpicos de Tóquio diante dos primos chilenos Grimalt, Evandro Bruno Schmidt passaram com muita tranquilidade sobre os marroquinos Mohammed Abicha e Zouheir Elgraoui. Os brasileiros precisaram de apenas 39 minutos para despacharem os rivais do Marrocos na madrugada desta terça-feira (horário de Brasília) por 2 sets a 0 - parciais de 21/14 e 21/16.



Evandro Bruno Schmidt mantiveram o 100% de aproveitamento em Tóquio e encaminharam a vaga às oitavas de final. No regulamento do torneio olímpico de vôlei de praia as 24 duplas de cada naipe são divididas em seis grupos de quatro times cada. Os dois primeiros de cada grupo, bem como os dois melhores terceiros avançam para as oitavas de final. As outras quatro duplas em terceiro na primeira fase jogam uma repescagem. A fase eliminatória acontece a partir do dia 1 de agosto até o encerramento da competição. A final feminina está marcada para o dia 6 e a masculina para o dia 7.



No fechamento da primeira fase, a dupla brasileira enfrenta os poloneses Bryl e Fijalek, às 9h (de Brasília) da próxima sexta-feira. Abicha e Elgraoui perderam da Polônia na abertura do grupo e enfrentam ainda o Chile na rodada derradeira.



A boa notícia além do triunfo foi o desempenho de Bruno Schmidt, que chegou à Olimpíada de Tóquio após superar uma grande batalha contra a covid-19. Ele ficou internado na UTI por cinco dias em fevereiro e teve parte do pulmão comprometido. A doença atrapalhou a preparação e eles não jogaram em etapas do circuito mundial na Rússia e na República Checa. Mas Bruno tem mostrado no Japão que está plenamente recuperado.



Os jogadores sentiram o vento forte na quadra central do Shiokaze Park e tiveram dificuldades em suas ações. Prevaleceu no jogo a qualidade técnica da dupla do Brasil, que venceu com tranquilidade a despeito de alguns erros cometidos no segundo set.



O primeiro set foi o mais tranquilidade para Evandro e Bruno. Atuais 31º colocados no ranking mundial, os dois encaixaram bons saques e tiveram boa atuação no bloqueio. Abriram 6 a 1 e se aproveitaram de erros até infantis dos rivais marroquinos para ampliar a vantagem e fechar a parcial em 21 a 14.



Na segunda parcial, Abicha e Elgraoui se arriscaram e lideraram o placar nos primeiros pontos. Mas os brasileiros logo encostaram no placar. Com maior volume de jogo e boas viradas de bola, tomaram a liderança e fecharam o jogo set em 21 a 15 e o jogo após 39 minutos.