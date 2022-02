Evento bizarro de MMA tem lutadora de 52kg contra homem de 240kg

A Rússia já ficou conhecida por promover lutas bizarras. O objetivo é claro: gerar vídeos que vão se tornar virais nas redes sociais. E um evento conseguiu completar a missão nesta semana: o Epic Fighting Championship. O torneio teve algumas disputas de MMA sem noção, como um homem de 240kg contra uma atleta de 52kg.

Aleksandra Stepakova, que é da categoria peso-palha, enfrentou o gigante Grigory Chistyakov, que tem quase cinco vezes o peso dela. A lutadora de 29 anos passou a maior parte do tempo tentando escapar do oponente. Ela ainda conseguiu aplicar socos e chutes, mas Chistyakov logo a pressionou na gaiola. Como imaginado, ele foi o vencedor.

massive Grigory Chistyakov vs female strawweight Aleksandra Stepakova ends in a decision. you can see on Aleksanda face no fake punches here . #popMMA pic.twitter.com/5kh3rKEl64 — Matysek (@Matysek88) February 9, 2022

Outro combate esquisito colocou uma dupla de homens para lutar contra Yulia Mishko, uma mulher de 28 anos. Com um detalhe: a parceria masculina era formada por um idoso de 75 anos, Vladimir Spartak, e o seu neto, Big Igibob, de 18. O resultado final acabou com um empate.

it's here and it's beautiful. first we have Yulia Mishko vs Vladimir Spartak and his grandson BIG IGIBOB. fight goes to distance. #popMMA pic.twitter.com/A7fro1gQEU — Matysek (@Matysek88) February 9, 2022

Já o duelo mais 'normal' - se é que se pode falar isso - teve uma outra luta de dois contra um, que acabou em pancadaria generalizada. Vladislav Popov e Ramzan Amsadoev foram escalados para lutarem, juntos, contra Vitaly Bykov. A vantagem numérica logo apareceu no ringue. Mas eis que um membro da equipe de Bykov se revoltou. Ele resolveu entrar no octógono, causando uma briga.

Depois de tudo isso, o combate foi retomado. Popov, porém, acabou desclassificado. Assim, contra um rival só, Bykov se deu melhor e conseguiu a vitória.