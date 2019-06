Evento celebra Santo Antônio com artesanato, gastronomia e música

Santo Antônio é um dos santos mais populares de Portugal. Sua fama em terras lusitanas é tão grande que o povo de Lisboa o proclamou como padroeiro da cidade - oficialmente, o posto é de São Vicente. Por aqui, não fica atrás: é reverenciado por muita gente, lembrado, principalmente, por ser o santo casamenteiro. Essa ligação entre os países foi escolhida para integrar o projeto 'Bahia-Portugal: pontos que nos unem'.

O evento é realizado pelo segundo ano consecutivo pelo Consulado Geral de Portugal na Bahia e pela Cátedra Fidelino Figueiredo/UNEB, em parceria com diversas entidades baianas e portuguesas.

Em comemoração ao Dia de Santo Antônio, celebrado todo 13 de junho, o Consulado-Geral, o Sesc e o Senac oferecerão atividades de artesanato, gastronomia e música no Centro Histórico de Salvador, juntamente com cânticos e forró. A programação acontece nesta sexta-feira (7) e sábado (8), no Complexo Turístico Sesc-Senac Pelourinho (Praça José de Alencar, 19).

Na primeira data, será realizada a exposição “Azulejaria Portuguesa”, com obras de alunos do curso de Pintura em Tela do Trabalho Social com Grupos de Idosos do Sesc, das 15h às 20h.

Entre 15h e 18h, também rolam vivências de Cerâmica de Torno e Tecelagem; oficinas de Cerâmica Escultórica e de Pintura do Galo de Barcelos; e oficina de Renda Renascença, todas com instrutores do Centro de Formação Artesanal do Sesc e inscrição gratuita.

(Foto: Acervo Sesc/Divulgação)

O Tríduo de Santo Antônio terá reza cantada pela Camerata Popular do Recôncavo às 19h, com entrada franca. Fechando o dia, haverá a apresentação da banda Forró da Gota, às 20h. Os ingressos saem por R$16 (com Cartão Sesc válido), R$20 (inteira) e R$10 (meia).

(Foto: Heder Novaes/Divulgação)

No sábado (8), o foco é na gastronomia. Das 9h às 12h, está marcada a aula show Bacalhau: da Pesca a Mesa, com Josenilton Santos (chef do Restaurante-Escola Senac Pelourinho) e Gualter Freire (chef do Restaurante Casa Lisboa). São 40 vagas. Entre 13h e 16h, os dois chefs comandam outra aula show: Doces Artesanais: Baiano e Português. Também há 40 vagas.

Para ambas as atividades do segundo dia, a entrada é mediante a doação de um kit de higiene bucal (escova e creme dental). Também é necessário que seja feita uma pré-inscrição pelo site do Senac, com os devidos documentos anexados (CPF e comprovante de residência). Outras dúvidas podem ser consultadas no telefone 3186-4000.

Já as inscrições para as atividades do Sesc podem ser feitas no site www.sescbahia.com.br e no telefone 3324-4520.