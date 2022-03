Evento da CUFA tem venda de ingressos prorrogada até hoje

A Expo Favela, feira de empreendedorismo que vai conectar empreendedores de favela com os maiores investidores do Brasil, organizada pela Favela Holding e promovida pela Central Única das Favelas (CUFA), teve a venda de ingressos prorrogada até esta terça (22). Estas entradas podem ser adquiridas através do link ingressos.expofavela.com.br.

O evento acontece no final de semana dos dias 15, 16 e 17 de abril, no World Trade Center (WTC) de São Paulo. Os preços serão por dia avulso. O ingresso "favela" custa R$ 15 a inteira, e a meia R$ 7,50. O ingresso "asfalto" está no valor de R$ 30 a inteira, e R$ 15 a meia. Todos que comprarem terão acesso às mesmas atrações. A diferença é a maneira como o visitante se reconhece, como sendo do asfalto ou da favela.

“Este evento é inovador e muito importante. Quem for ao WTC de São Paulo vai se surpreender e sair de lá com muita informação sobre inovação e empreendedorismo de favela. Estaremos diante de grandes figuras do empresariado, da cultura e do esporte brasileiros. Além, é claro, de moradores de favela que realizam coisas surpreendentes”, explicou Celso Athayde, CEO da Favela Holding e idealizador do evento.

A Expo Favela vai contar com exposições e palestras de grandes nomes do empreendedorismo brasileiro e pessoas que conhecem a realidade das favelas. Os palestrantes contarão as suas experiências e como construíram as suas empresas, companhias, sobre liderança, e suas relações com a favela.

Entre os nomes confirmados no evento, que, nos três dias, acontece das 10 às 22h, estão Luciano Huck, Alok, Regina Casé, Rodrigo Minotauro, Andrea Sadi, Marcelo Tas, Cafu, Paulo Kakinoff, Gabriela Prioli, Dexter, o Oitavo Anjo, Celso Athayde, Preto Zezé, Anna Karla Pereira, Renê Silva, entre outros. Mais informações no site www.expofavela.com.br