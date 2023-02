Evento de conclusão de projeto do Parque Social tem bate papo com Góya Lopes

A conclusão do 4º Ciclo da Capacitação do Projeto Afro-Moda em Rede, projeto realizado pelo Parque Social, acontece nesta quinta-feira (9), a partir das 9h, no auditório da instituição. O evento é aberto ao público e será composto pela Mostra de Projetos, na qual as participantes concluintes apresentam os negócios digitais construídos ao longo da capacitação.

Os quatro negócios selecionados receberão um pacote de ações de incentivo, que inclui um tablet, a criação de uma logomarca, portfólio, perfil profissional no Instagram e participação no Programa de Pré-Incubação da IN PACTO – Incubadora de Negócios Sociais do Parque Social.

A programação inclui também o lançamento do Catálogo de Negócios – Afro-Moda em Rede, a apresentação do curta "Góya Lopes - Coragem de Criar" e um bate papo com a designer têxtil e artista plástica Góya Lopes.

As adolescentes e jovens mulheres que participaram do projeto tiveram aulas on-line com profissionais das áreas de Administração, Sociologia, Matemática, Comunicação Social, Pedagogia e Psicologia.

Sobre o projeto

O Parque Social, organização da sociedade civil, foi vencedor do edital da Fundação Banco do Brasil para a execução de um projeto voltado para mulheres que fomentasse o empreendedorismo e a emancipação social feminina em comunidades de baixa renda de Salvador.

A capacitação propõe ampliar a visão das participantes para um novo mercado de trabalho na área de comunicação, marketing e redes sociais através de uma educação integrada para novas oportunidades de empreender.

“O nosso anseio é que este projeto represente uma nova trajetória de vida para as participantes e que este seja um grande passo para novas conquistas”, destacou a diretora-geral do Parque Social, Sandra Paranhos.

Lançado em 2022, o Projeto Afro-Moda em Rede já recebeu 550 inscrições e capacitou 312 mulheres provenientes de 129 comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Como resultado, a capacitação oportunizou a criação de 52 novos projetos de negócios voltados para o mercado da moda étnica, o que contribui para o desenvolvimento do estímulo ao empreendedorismo na capital baiana.