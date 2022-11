Evento de culinária italiana envolve 11 restaurantes da Bahia

A Bahia vai participar, pela primeira vez, da Semana Enogastronômica Regional Italiana, evento que acontece simultaneamente em vários restaurantes pelo mundo, entre 14 e 20 desse mês. Vão participar 11 casas de Salvador e de outras cidades do interior, que seguem a culinária autenticamente italiana ou que têm nos seus menus pratos originais da gastronomia do país europeu. Além da Bahia, outros estados nordestinos integram o festival: Pernambuco, Ceará e Maranhão.

O evento abre espaço também para que vinhos produzidos nas diversas regiões da Itália também estejam à disposição de quem quiser harmonizar a bebida com o prato oferecido. A proposta é que cada restaurante crie um menu de uma região para ser servido em harmonia com um vinho da mesma região do cardápio. O valor do menu é definido pelo restaurante e o preço da garrafa de vinho sai por um valor abaixo do praticado no mercado, graças a um subsídio da União Europeia, que concede redução no preço final do produto.

“O objetivo desse evento é propor pratos italianos – não aqueles revisitados. Tem uma tendência mundial na redescoberta da origem dos pratos italianos sob impulso de associações de culinária Italiana, como a Federazione Italiana Cuochi (FIC) no Brasil. Cada restaurante escolheu a região livremente, de acordo com a identidade gastronômica, vínculo familiar. A ideia também é trazer ao conhecimento do público baiano regiões da Itália menos divulgadas por aqui”, explica Marco Stallone Albo, da Vinifera Import, organizadora do festival.

Filé mignon com purê de batata e parmesão da Casa de Farinha (divulgação) Panacota de baunilha com crocante de café do Jiló (divulgação) Risoto de camarão da Casa de Farinha (divulgação) Carbonara de frutos do mar do restaurante Jiló (divulgação) Massa com ragu de rabada do Mazio Trattoria, restaurante de Miguel Calmon (divulgação) Espaguete ao molho de tomates frescos do Dom Pasquale, de Feira de Santana (divulgação)

Filé mignon com purê de batata e parmesão da Casa de Farinha (divulgação) Panacota de baunilha com crocante de café do Jiló (divulgação) Risoto de camarão da Casa de Farinha (divulgação) Carbonara de frutos do mar do restaurante Jiló (divulgação) Massa com ragu de rabada do Mazio Trattoria, restaurante de Miguel Calmon (divulgação) Espaguete ao molho de tomates frescos do Dom Pasquale, de Feira de Santana (divulgação)

Nesta primeira edição baiana participam os restaurantes Isola Dei Sapori, com duas opções de menu que celebram a cozinha da Sardenha; Mistura Itapuã, que criou um menu da Liguria e outro do Piemonte; Bella Napoli, com um menu da Sicília; Casa de Farinha, que oferece menus das regiões de Toscana e Puglia; Di Lucca, com menus da Liguria e Sicília; Jiló, cujo chef Ícaro Silva se inspirou na gastronomia de mais de uma região da Itália. Já o chef Lucius Gaudenzi, que tem origem italiana, criou dois menus para o restaurante Lucius: o Spoleto (Umbria) e o Livorno (Toscana).

O festival também chega ao interior do estado com a participação de restaurantes localizadas nos municípios de Feira de Santana, com o Don Pasquale, que homenageia Capri e Pozzuoli, e em Miguel Calmon, onde a Trattoria Liberato, apresenta dois menus, um da Toscana e outro de Lazzio. Em Lauro de Freitas quem participa do evento é a Trattoria Il Maneggio, que criou um menu para ser compartilhado entre duas pessoas. Já no sul da Bahia, em Santa Cruz de Cabrália, o Recanto do Sossego aposta num menu tipicamente italiano: bruschettas de entrada e uma massa com funghi e filé.

Promovido pela Vinífera Import, a Settimana Enogastronomica Regionale Italiana tem apoio da Embaixada da Itália no Brasil, Consulado Geral da Itália no Recife, Consulado Honorário em Salvador e da Federazione Italiana Cuochi - Brasile.

Conheça o menu dos restaurantes participantes do evento

Isola Dei Sapori - Menu Sella del Diavolo (Carpaccio de Pesce Spada Marinato + Paccheri al Ragu di Granchio + Seadas) por R$ 99; R$ 95 vinho Falanghina Black Label IGP | Menu Gennargentu (Pai cum Banha + Malloreddus ala Campidanese + Sorbetto al Limoncello) por R$ 89; R$ 98 vinho Aglianico Beneventano Black Label IGP

Mistura Itapuã - Menu Mare Liguria (Totano in Prezzemolata + Spaghetti allo Scoglio + Semifredo di Agrumi) por R$ 120; R$ 119 vinho Fiano del Sannio DOP | Menu Monti Piemonte (Carne all’albesi com Scaglie de Tartufo e Parmigiano + Tagliolini al Sugo de Agnello + Mini Crostata di Mele com Gianduiotto) por R$ 129; R$ 129 vinho Dolcetto D’Alba DOC Primaio

Bella Napoli - Menu Siciliano (Polipo ala Palermitana + Tagliarini al Pesto Siciliano e Gamberi + Torta de Limone Siciliano) por R$ 130 | a cada duas pessoas na mesa uma garrafa de vinho branco Tonnara Grillo DOC Sicilia ou uma garrafa de tinto Moretto Pinot Neto DOC

Casa de Farinha - Menu Toscana (Bruschetta di Funghi + Filé Mignon com purê de batata e parmesão + Budino de cioccolato) por R$ 120; R$ 139 Chianti Poggio Tosco DOCG | Menu Puglia (Insalata di Polipo + Risoto de Gamberi al sugo de pomodori + Torta de Arance com Mousse di Limone) por R$ 130; R$ 79 Bianco Beneventano Tradizionale IGP

Di Lucca - Menu Liguria (Focaccia + Polpettone com Fettuccine al Pesto + Semifredo e doce de leite com café) por R$ 95 | Menu Sicilia (Arancini di Ragu + Parmigiana de Peixe + Cannoli de ricota) por R$ 95 | R$ 36 250 ml de Aglianico Beneventano Tradizionale IGP

Jiló - Menu inspirado na gastronomia romana (Arancini Caprese + Carbonara di Mare + Panna Cotta di Vaniglia com crocante de café) por R$ 110; R$ 139 vinho Decauvile Syrah IGP Terre Siciliane

Lucius - Menu Spoleto (Polpetone ao sugo + Spaghetti ao ragu de cordeiro + Zabaione) por R$ 50; R$ 69 vinho Sangiovese Rosso Beneventano Black Label IGP | Menu Livorno (Piccoli calamari + Spaghetti alle vongole + Pera ao vinho tinto) por R$ 90; R$ 69 vinho Bianco Beneventano Tradizionale IGP

Don Pasquale - Menu Capri (Polpetta ou Insalata Caprese di Bufala + Spaghetti al Pomodoro Fresco ou Spaghetti Carbonara + 2 bolas de sorvete ou 2 Affogato al caffé) por R$ 130; R$ 45 vinho Aglianico Beneventano Tradizionale IGP | Menu Pozzuoli (1 pizza frita de gamberi ou napoletana originale + Pizza al forno média + 2 bolas de sorvete ou 2 Affogato al café) por R$ 115; R$ 39 vinho Sangiovenese Rosso Beneventano IGP

Trattoria Liberato - Menu Toscana (salada de camarão + massa ou nhoque ao funghi com tiras de filé + Tiramisu) por R$ 170; R$ 60 vinho Bianco Beneventano White label IGP | Menu Lazio (Nhoque com pesto + Massa ao ragu de rabada + chocolates) por R$ 150; R$ 85 vinho Defuk Merlot Lazio IGP

Trattoria Il Maneggio - Menu (Bruschetta Salsiccia e Spinaci/R$ 47 + Ravioli Tartufati/ R$ 99 + Filetto del Mi Babbo/R$ 99 + Patate al forno/R$ 36); R$ 120 vinho Laudato, Sangiovenese, Merlot e Montepulciano IGT, ou R$ 90 vinho Poggio Jago, Umbria, Sangiovenese e Merlot IGT

Recanto do Sossego - Menu Emilia Romagna (Bruschetta ao molho de tomate + Talharim ao funghi com filé mignon) por R$ 110; R$ 75 vinho Sangiovenese Rosso Beneventano IGP.