Evento de empreendedorismo e criatividade agita o Recôncavo em abril

O Recôncavo da Bahia vai se tornar o ponto de encontro dos empreendedores que conectam a economia da cultura ao desenvolvimento sustentável na região e por todo o Brasil. Nos dias 14 e 15 de abril, acontece em Santo Amaro a primeira edição do Recconecti: Empreendedorismo & Criatividade & Conexão & Cultura, para promover o encontro de pessoas com potencial criativo, que desejam impactar diferentes segmentos econômicos, culturais e sociais.

Com mais de 15 palestrantes distribuídos em quatro mesas temáticas, os participantes poderão debater sobre as possibilidades de desenvolvimento local a partir das multipotencialidades, ampliando o olhar sobre iniciativas criativas e o impacto do uso das novas tecnologias para estimular a autonomia e a geração de renda.

Na lista de nomes confirmados para dialogar sobre empreendedorismo, presença digital e novas possibilidades de negócio, estão: Adriana Barbosa, idealizadora da Feira Preta de São Paulo; Edgard Abbehusen; do Fotocitando, Quelme Magalhães, da Donna Fashionista; Najara Black, da NBlack; Anderson Simplício, do Belezas do Subúrbio; entre outros.

Para Priscila Mendes, coordenadora do evento, o Recconecti será um momento de troca de conhecimentos, vivências e network. “Precisamos articular e fortalecer os empreendimentos do nosso território. E esse é será o espaço” afirma Priscila.

Inscrições abertas

As inscrições para os interessados em participar já estão abertas através do link https://www.even3.com.br/recconecti-315560/. Os inscritos receberão certificado expedido pelo núcleo de extensão da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (Ufrb).