Evento de posse do Sindsaúde tem festa e convidados sem máscara

A cerimônia de posse da nova direção do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado da Bahia (Sindsaúde) aconteceu na noite do último sábado (23) e contou com uma festa para cerca de 150 pessoas na Casa da Amizade, no Jardim Apipema, em Salvador.

O CORREIO recebeu denúncias de que havia aglomeração, pessoas bebendo na cerimônia e sem máscara. Deputada Federal, Alice Portugal publicou fotos em sua conta pessoal do Instagram e de fato havia convidados que não estavam utilizando o apetrecho obrigatório.

O evento marcou a posse da presidente Ivanilda Brito, a vice Tereza Cristina Deiró e pessoas de outros cargos, como secretariado, tesouraria, comunicação, assuntos jurídicos e afins. Procurado, o Sindsaúde afirmou que todos os convidados e convidadas receberam máscaras e que a cerimônia colocou um totem de álcool gel e frascos do utensílio em todas as mesas.

De acordo com o sindicato, a posse seguiu todas as orientações de saúde e as pessoas só entraram para o salão por conta da chuva. Neste momento, a organizaçãoalega que abriu todas as portas no espaço onde tinha a varanda e dessa maneira ganhou mais 2 metros por todo o salão.

O Sindicato alega que fez avisos constantes aos presentes na festa, pedindo para que os convidados ficassem mais próximos das pessoas com quem convivem mais frequentemente como familiares e colegas de trabalho. Ao mesmo tempo, apontou que muitas pessoas no "calor da emoção não se controlam".

Questionado se achava prudente realizar uma festa no atual momento da cidade, com casos crescendo e também levando em consideração o cenário de outras capitais, como Manaus, o Sindsaúde afirmou que sempre defendeu todas as ações de controle e defende reajuste salarial dos profissionais de saúde que vêm " sofrendo com plantões e falta de apoio de todos os governos" e seguiu os protocolos definidos no Decreto Municipal.